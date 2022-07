Se informa a todos los aspirantes a cargos de porteros y peones de cocina 2022/2023 que el día 1° de agosto del 2022 se abrirá la inscripción en toda la provincia de Buenos Aires.

La misma se realizará entre los días 1° de agosto y el 1° de septiembre de 2022, debiendo acceder con su usuario ABC al portal ABC.

Los aspirantes podrán inscribirse — de acuerdo a su condición o interés- en:

• Listado General

• Listado de Veteranos de Guerra de Malvinas

• Listado de Personas con Discapacidad

• Listado de Personas travestis, transexuales y transgénero.

Para el caso de los aspirantes que ya estuvieron inscriptos deberán ingresar e inscribirse verificando íntegramente los datos personales y accediendo a la planilla de puntajes donde podrán corroborar si se corresponde con los datos ya consignados; en el caso en que los datos fueran correctos, deberán aceptar y si resultaran incompletos o erróneos los rechazarán procediendo a su modificación. Los aspirantes podrán cargar toda la documentación requerida entre el 1° de agosto y el 1° de septiembre a través del portal del ABC.

En el caso de los aspirantes a portero y peones de cocina que se inscriban por primera vez lo podrán realizar a través del portal de ABC, donde deberán crear un usuario dentro del portal entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre.

Documentación a presentar en caso de tener que actualizar o presentar por primera vez:

– DNI: Fotocopia del anverso y reverso (frente y dorso) del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Nivel educativo alcanzado (presentar los certificados de los niveles de educación alcanzados)

– Certificación de Estudios Primarios Completos

– Certificado de Estudios Secundarios Completos o 1º Polimodal o 2º Polimodal

– Certificado de Estudios Terciarios Completos

– Cursos inherentes al cargo de auxiliar de educación realizados en Centro de Formación Profesional (CFP) perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación:

Los cursos que brindan puntaje son:

MANIPULACION DE ALIMENTOS de la DGCyE

COCINERO DE COMEDORES ESCOLARES DGCyE

LIMPIEZA INSTITUCIONAL

EL TRABAJO DEL AUXILIAR EN INSTITUCIONES ED.

Elaboración de Frutas y Hortalizas

Conservación de Carnes y Embutidos

– Trayectoria laboral:

Certificación de Servicios Educativos de Gestión Pública (D.G.C.y E.)

Calificación de Servicios Educativos de Gestión Privada (Aportes Jubilatorios)

Certificación de Servicios Educ. de Gestión Pública, Privada, Reconocidos o incorporados de otros Distritos de Jurisdicción Nacional, Provincial o Municipal (Aportes Jubilatorios, excepto D.G.C.y E.)

Certificación de Servicios en establecimientos clasificados como “Desfavorable” (D.G.C.y E.)

Certificación de Servicios no Educativos de Gestión Pública (Aportes Jubilatorios)

Certificación de Servicios no Educativos de Gestión Privada (Aportes Jubilatorios)

– Certificado de BUENA SALUD de Hospital Público o Sala de Atención Primaria de la Salud –CAPS-

Para Listado de Personas con Discapacidad:

Sumar el Certificado de Discapacidad

Asimismo los aspirantes deberán presentar también al momento de la inscripción certificado médico de aptitud psicofísica emitido por autoridad sanitaria nacional, provincial o municipal y -aquellos aspirantes en posición expectante- certificado de antecedentes penales.

El Consejo Escolar junto con la Dirección de Administración de Recursos Humanos arbitrarán los medios necesarios para la realización de la inscripción on line durante el mes de agosto y en el mes de septiembre se recibirá y verificará en la sede del Consejo Escolar la documentación subida a la plataforma en formato papel a fin de a) validar su inscripción si estuviera completo b)requerir la documentación que no hubiera sido ingresada c) recibir la documentación de quienes habiendo cumplimentado la inscripción on line no pudieron subir los archivos de documentación respectivos.

Las planillas de inscripción se encuentran en Librería MyM

Horario de atención de 8 a 13 hs.