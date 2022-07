ROBERTO NICOLAS SPINELLI (24-09-1939 – 29-07-2022)

“HOY NOS DEJÓ EL PROFESOR ROBERTO NICOLAS SPINELLI.FUI SU ALUMNO EN LA ESCUELA PRIMARIA Y EN EL COLEGIO SECUNDARIO.LUEGO ROBERTO FUE DIRECTOR DE DEPORTES DURANTES MIS TRES PRIMERAS GESTIONES GOBIERNO. Y SIGUIÓ COLABORANDO EN EL ÁREA HASTA FINALIZAR MI ÚLTIMA GESTIÓN EN EL AÑO 2015. FUE UN HOMBRE COMPROMETIDO CON NUESTRA COMUNIDAD, APORTÓ AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE SALADILLO.SIEMPRE LO RECORDAREMOS” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Era oriundo de la ciudad de Lobos donde nació el 24 de septiembre de 1939, pero se hizo saladillense por adopción. Adoptó a Saladillo y Saladillo lo adoptó a él. Roberto Nicolás Spinelli llegó a nuestra ciudad en el año 1961 cuando tenía 22 años de edad. Vino tras los pasos de Rosa Clara Tortarolo más conocida como Kika, que había llegado también de la ciudad Lobos meses atrás. Ambos Profesores de Educación Física egresados de la Universidad Nacional de La Plata vinieron a dar clases en establecimientos educativos de nuestra ciudad. Se casaron el 17 de febrero de 1962 e inicialmente vivieron sobre la Avda. Moreno en una propiedad del señor Raúl Ruiz donde está ubicada Cooperativa Agrícola. El matrimonio tuvo tres hijos: Rosana Claudia, Silvana Andrea y Roberto Carlos Spinelli, los que a su vez le han dado varios nietos. Roberto Spinelli fue profesor de Educación Física en las escuelas n° 18 y n° 1, y en el Colegio Nacional Anexo Comercial “Manuel Pardal”. Fue mi Profesor de Educación Física en la escuela n° 18, lugar donde lo conocí, la actividad la realizábamos en el patio de la Escuela sobre la calle Almafuerte o donde hoy está el Salón Multiuso donde funciona el Centro de Educación Física (CEF) o donde hoy está el “Playón Polideportivo. Cuando se refería a mí lo hacía diciéndome “Gorostio” siempre discutíamos por diversos temas. En cierta oportunidad durante clase de educación física lo desafíe a correr una carrera lo que era la pista de atletismo. Me contestó “te doy ventaja de algunos metros y te gano”. Me dio ventaja de unos metros y le gane tal vez por la ventaja que medio. Luego nuestra relación continúo en el Colegio Secundario, como fui por dos o tres periodos Presidente del Club Estudiantil, además de ser mi profesor colaboro en las actividades deportivas que organizábamos desde el Club estudiantil. El Profesor Roberto Spinelli tuvo un importante protagonismo en nuestra ciudad que fue más allá del ámbito educativo fue hombre de consulta de entidades vinculadas con el deporte en general. Tuvo amplia participación en actividades protocolares de los diversos actos institucionales que se realizaron en Saladillo desde su llegada. Organizaba y dirigía con eficiencia los desfiles institucionales. El primero de ello fue en oportunidad de celebrase en el año 1963 el Centenario de la Fundación de la ciudad y todos los desfiles que se sucedieron desde esa fecha en adelante. También la celebración del Sesquicentenario de saladillo en el año 2013 lo tuvo como activo protagonista en la organización del desfile institucional. Tuvo un breve paso durante la gestión Municipal del Intendente Francisco Ferro en el Área Deportes. En el año 1991 fui elegido por el pueblo de Saladillo como Intendente Municipal y lo designe en el año 1994 como Director Municipal de Deportes. Nuevamente el Profesor y su alumno volvían a trabajar juntos en este caso en la faz institucional. Roberto tenía 59 años y yo 34 años. Ocupó el cargo hasta el año 2003, cuando lo sucedió en el cargo otro de sus ex alumno el Profesor Mauricio Javier Mazza. A partir de ese momento Roberto tuvo a su cargo la política Deportiva Municipal para los Adultos Mayores y los Torneos Juveniles Bonaerenses. Fue también un militante de la Unión Cívica Radical ya que simpatizaba desde joven con el ideario partidario y en carácter de tal colaboraba con el radicalismo saladillense. Teníamos con Roberto una discrepancia en lo futbolístico, él era un fanático de River Plate y yo de Boca Junior. El Profesor Roberto Nicolás Spinelli a participado además de la vida institucional de algunas entidades como el Club Colegiales y otras siempre vinculadas con lo deportivo. Hoy 29 de julio el Supremo Hacedor llamo a Roberto Spinelli a habitar la Patria Celestial. Profunda tristeza produjo en mí al enterarme de la noticia de su partida de este mundo, la misma sensación de tristeza y dolor la han tenido todos aquellos que lo conocieron y lo trataron. Roberto fue el primer Profesor de Educación Física con título universitario que dio clases en los establecimientos educativos saladillenses. Hasta su llegada a Saladillo daban clases de Educación Física en Saladillo, el señor “Chito” Sturla, Francisco” Chochin” Basterreneche (quienes no eran profesores de Educación Física y el Profesor Carlos Davel que tampoco era Profesor de Educación Física). Roberto fue profesor de Educación Física de muchas generaciones de saladillenses y despertó en muchos de ellos la vocación por el profesorado de Educación Física. Hoy quiero rendirle homenaje como su ex alumno por sus enseñanzas, como saladillense por el aporte que realizó a nuestra comunidad desde varias de sus instituciones y con la activa y comprometida colaboración en el área de Deportes mientras fui Intendente Municipal de nuestra ciudad. Roberto también fue uno de los soñadores del saladillo pujante y progresista que hoy tenemos. Desde hoy no solo su familia y sus amigos lo extrañarán, lo extrañarán todos los miembros de la comunidad que lo han conocido. Gracias Roberto por tu aporte a Saladillo. Todos hoy rezamos por su descanso eterno”. Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 29 de Julio de 2022.