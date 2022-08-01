Matías Martín, es el nuevo presidente de la Cámara de comercio de Saladillo

La Cámara de Comercio de Saladillo informa que, luego de realizada la Asamblea el pasado viernes 29 de julio, la Comisión Directiva para el período 2022-2023, quedó conformada de la siguiente manera:
COMISIÓN DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO 2022-2023
APELLIDO NOMBRE
PRESIDENTE MARTIN MATIAS
VICEPRESIDENTE COLAS LETICIA
SECRETARIO RODRIGUEZ JULIAN
PRO SECRETARIO WALLACE FRANCISCO
TESORERO PEIRANO ANA
PRO TESORERO COTIGNOLA DANIEL
VOCALES TITULARES FREDES OMAR
VOCALES TITULARES PERUGINI EMANUEL
VOCALES TITULARES DI MARCO SERGIO
VOCALES TITULARES FIOL JORGE
VOCALES SUPLENTES SALOMON ALEJANDRO
VOCALES SUPLENTES LOPEZ JUAN PABLO
VOCALES SUPLENTES BURGOS MARCELO
VOCALES SUPLENTES REPETTO ALEJANDRO
REVISORES CTAS TITULARES PIERELLI GRACIELA
REVISORES CTAS TITULARES GUSTAVO
REVISORES CTAS TITULARES GUALBERTO JUAN JAVIER
REVISORES CTAS SUPLENTES LUNA VICENTE
REVISORES CTAS SUPLENTES ABAL JUAN MANUEL
ASESOR CONTABLE LAMBERT JORGE
ASESOR JURIDICO FOSCO FERNANDO