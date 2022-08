3 de agosto: Día del Veterano de Guerra Saladillense

Se descubrió la “Obra homenaje a los Veteranos de Guerra Saladillenses» y se realizó el reconocimiento al Héroe Héctor Omar Gorosito en la Plaza Principal de Saladillo. Además se llevó a cabo la imposición de nombres de Veteranos de Guerra de Saladillo en diferentes calles.

Jose Daniel Sabalza – Miguel Miguez.

Chacra 325 – Cuadrante Calle Arturo Jauretche, desde Lisandro de la Torre a José Ingenieros.

Marcelo Mengarelli – Hugo Chidichimo – Javier Bemba. Saladillo Norte. Papa Francisco y La Araucaria.

«Le quiero agradecer a José Luis y a todo su equipo, y también a todos los concejales que siempre votan de forma unanime cuando tienen que votar por algo de Malvinas. Realmente no siento que no tenemos el reconocimiento que tenemos que tener, como a veces se escucha por ahí, yo siento que después de años en los que nos quisieron ocultar, hoy tenemos un montón de cosas y en Saladillo es increíble la cantidad de homenajes que nos hacen», dijo Marcelo Mengarelli.

«En un primer momento me daba vergüenza que una calle lleve mi nombre, pero pensandolo en el futuro y en mis nietos, es algo que queda en la inmortalidad y que ellos tendrán la posibilidad de ver, me gustó un poco mas. Lo que mas me llena el corazón es el reconocimiento de la gente de todas las edades de Saladillo», agregó.

«Este proyecto tiene como fin recordar a Héctor Omar Gorosito, un héroe saladillense que falleció en el hundimiento del General Belgrano», continuó Bernabé Rubiera.

«A principio de año cuando organizábamos los 40 años de Malvinas, yo tenía un objetivo y era que todos los héroes de Saladillo, estén o no viviendo hoy acá, pudieran acercarse a la ciudad. Solo faltaba Javier Bemba y que hoy allá venido en su día a Saladillo para mi es un honor», añadió.

«Lo lindo y original de esta fecha es que el 3 de agosto no identifica a Malvinas en otro territorio que no sea el nuestro. Que nuestro héroes también tengan su reconocimiento en el corazón de nuestro pueblo, que es la Plaza Principal, nos pone muy contentos», cerró José Luis Salomón.