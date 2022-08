EL 4 DE AGOSTO DE 1900 HACE 122 AÑOS NACIÓ ARTURO ILLIA: UNO DE LOS GRANDES PRESIDENTES QUE TUVO NUESTRO PAÍS

.

“LOS JÓVENES QUE ELIJAN A LA POLÍTICA COMO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO NO EQUIVOCARAN EL CAMINO SI TOMAN AL DR. ILLIA COMO EL EJEMPLO A SEGUIR.”CARLOS ANTONIO GOROSITO

“El 4 de agosto de 1900, hace 122 años nació en la ciudad bonaerense de Pergamino un gran ciudadano, un extraordinario militante de la Unión Cívica Radical y uno de los mejores Presidentes que tuvo el país. Me he referido en muchas oportunidades a su labor de Gobiernos, su militancia política, sus luchas cívicas, su testimonio de vida y el significado que tiene para los radicales y para el país. Seguiré recordando a este ilustre argentino en fechas emblemáticas de su vida y de nuestra historia porque recordarlo significa rescatar los valores que el representó: Austeridad Republicana, Defensa de la Democracia, de la Libertad de Expresión, respeto irrestricto de la Constitución Nacional. Muchos correligionarios e historiadores han escrito páginas brillantes sobre su vida. Invito fundamentalmente a la juventud que estudien la vida y obra de Don Arturo Illia si lo imitan no equivocarán el camino a seguir. La discusión sobre la deuda externa de nuestro país se ha vuelto desde hace año en una discusión crónica, los radicales siempre debemos recordar que durante del Dr. Arturo Illia (1963-1966) disminuyó la deuda externa del país de 3.400 millones de dólares a 2.600 millones dólares y elevó el porcentaje del presupuesto nacional destinado a la Educación al 23%. Esos dos datos hablan de lo que significó el gobierno del Dr. Arturo Illia para el país obviamente podríamos llenar páginas con su vida política y su gestión de gobierno. Don Arturo se hizo inmortal cuando el 18 de enero de 1983 falleció en Córdoba su provincia adoptiva donde ejerció la profesión de médico y desarrolló su actividad y carrera política. Es difícil ser como Arturo Illia pero vale la pena intentar imitarlo. Hombres y mujeres como el dignifican la política y logran la confianza el apoyo de los pueblos” Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As de la UCR (2005-2007),Saladillo 4 de agosto de 2022.