17° aniversario de la muerte del ex Gobernador Armendáriz

«El Dr. Alejandro «Titán «Armendáriz fue el Primer Gobernador de la Democracia Recuperada, sin dudas el mejor que hemos tenido hasta el presente. Militante político incansable. Administrador honesto y eficaz de la cosa pública. Quienes elijan a la política como una vocación de servicio tendrán en «Titán»un modelo a seguir» Carlos Antonio Gorosito

«Un «Titán» conforme a lo mitología de la Antigua Grecia era una clase de dios que gobernó en la llamada Edad de Oro. Pero más allá de la mitología se suele llama «Titán» al ser humano que se destaca por alguna característica excepcional. El Dr. Alejandro Armendáriz que había nacido de 5 de junio de 1923, era conocido por el apodo de «Titán». Ciertamente Alejandro Armendáriz tenía más de una característica excepcional. Fue una buena persona: solidaria y altruista. Un amigo: leal y sin dobleces de sus amigos, fue un médico de excepción y concibió a la medicina como una ciencia para servir al prójimo, es decir al próximo, y dio testimonio mientras ejerció la profesión. Quienes lo han conocido y tratado seguramente coincidirán con quién esto escribe e incluso podrían decir que no he sido lo suficientemente justo con los calificativos positivos hacia la figura de Alejandro Armendáriz. Esos atributos que lo convertían en un «Titán» en su vida cotidiana y rutinaria como ser humano también la trasladaría al ámbito de la política. La política una de las actividades más nobles del ser humano tuvo en Armendáriz a uno de sus más eximios exponentes. Supo desde joven que para transformar a una sociedad, para hacer más justa e igualitaria la vida en una ciudad, provincia o país, la participación en la vida política de la sociedad en que se vive eran imprescindibles. En síntesis pensaba que la política era una actividad noble y que desde ella se podía mejorar la calidad de vida de los conciudadanos y contribuir a construir un país mejor. Encontró en la UCR el partido político donde canalizar sus inquietudes cívicas. Si bien había una tradición familiar radical ya que su padre también llamado Alejandro fue Intendente Municipal de Saladillo en la década del 20 y lideró junto a al Dr. Francisco Emparanza al radicalismo local durante muchos años, «Titán» fue radical por convicción, comprendió e interpreto acabadamente los postulados y principios que nos legaron Alem , Yrigoyen, Lebenshon, Larralde, Illia, Balbín y naturalmente Raúl Alfonsín que son las principales figuras partidarias que inspiraron su accionar cívico y público. Como Alem e Yrigoyen tuvo una opción preferencial por los más desprotegidos de la sociedad. Su causa también fue la de «los desposeídos». Como Larralde pregono y luchó por la puesta en práctica de los derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis de la constitución Nacional. Tal como lo enseñaba Moisés Lebenshon conjugo en su persona: conducta y doctrina. Por su austeridad republicana en el gobierno y en el llano lo podemos llamar el Illia bonaerense. Por su prédica permanente por la unión nacional lo podemos comparar con Ricardo Balbín. Su militancia para recuperar y luego mantener la Democracia lo asemejan a Raúl Alfonsín. Alejandro Armendáriz fue un «Titán». Fue Concejal, Diputado Provincial y Nacional en representación de la Unión Cívica Radical. También candidato a Intendente de Saladillo en el año 1958 en representación de la Unión Cívica Radical del Pueblo por una pequeña diferencia de votos a favor del candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente no llego a ocupar la titularidad del Ejecutivo Municipal de nuestra ciudad. En 1972 acompaño activamente al Dr. Raúl Alfonsín en la fundación del Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR, siempre acompañando a Alfonsín fue candidato a la Presidencia del Comité Pcia. de la UCR y precandidato a Gobernador para la elecciones generales de 1973. Lo conocí cuando yo tenía 13 o 14 años y luego cuando fui ganando su confianza lo acompañe en la militancia en Saladillo y la provincia de Buenos Aires que recurrí junto a él. Agrego otra definición sobre «Titán» fue «un político de raza», un militante incansable. El pueblo con su lucha obligó a la Dictadura Cívico Militar que se había instalado el 24 de marzo de 1976 a convocar a elecciones para el 30 de octubre de 1983. El Dr. Raúl Alfonsín que supo interpretar cabalmente las demandadas del pueblo argentino y nos condujo a la entrada a la Vida nuevamente, recuperamos ese día por medio del voto popular la Democracia para todos los tiempos. Y el Dr. Alejandro «Titán» Armendáriz, el hijo dilecto de Saladillo, el incansablemente militante político era también ese día elegido como Gobernador de la Provincia. El radicalismo a instancias del Dr. Raúl Alfonsín le reconoció sus luchas partidarias y cívicas al hacerlo candidato a Gobernador. El pueblo bonaerense le otorgó un honor irrepetible consagrarlo como el Primer Gobernador de la Democracia Recuperada. A mi criterio desde 1983 a la fecha ha sido el Gobernador que ha tenido nuestra provincia. La gobernó con honestidad y eficacia. Hace tiempo se ha puesto de «moda» que no nos gobiernen bonaerenses. Armendáriz lo era no solo por haber nacido en nuestro territorio, sino porque además tenía e identidad bonaerense. Había recorrido varias veces la provincia y la conocía. Ello es una condición indispensable para gobernarla. No fue un Gobernador importado. Hoy lo recordamos al Dr. Alejandro «Titán» Armendáriz porque se cumple 17 años de su paso a la inmortalidad. «Titán» falleció el 7 de agosto de 2005, el mismo día que Cayetano de Thiene( 07-08-1547), el presbítero italiano, fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, que en 1671 fue proclamado Santo por el Papa Clemente X y se le conoce como Santo de la Providencia, Patrono del Pan y del Trabajo. Armendáriz fue un gran luchador para que el pueblo tuviera siempre, salud, pan y trabajo como quería San Cayetano. El Dr. Alejandro » Titán» Armendáriz ha sido la figura más importante de la historia de Saladillo, hoy lo recordamos no solo por el aporte que ha hecho al Crecimiento y Desarrollo de Saladillo, sino también por el aporte invalorable que le ha realizado desde la UCR a la política y la Democracia de la Argentina. Quienes sientan vocación por la actividad política y particularmente los jóvenes, tendrán en la figura de «Titán» un modelo a seguir».

Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As ( 2005-2007), Saladillo 7 de agosto de 2022.

Nota: La foto del cuadro que acompaña esta nota ha sido realizado en el año 2021 por la artista plástica local Valeria Di Pascuale y está tomada de una foto de la primera visita que hizo el Dr. Armendáriz a Saladillo en su condición de Gobernador en ejercicio. Ambos estamos entrando en el Honorable Concejo Deliberante a una Sesión Especial que se hizo en su honor.!7