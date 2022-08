EEST 1 PARO DOCENTE

TURNO TARDE

1º1º NO TIENEN CLASES

1º2º NO TIENEN CLASES. NO TIENEN EDUCACION FISICA

1º3º NO TIENEN CLASES- NO TIENEN TALLER

1º4º NO TIENEN CLASES- NO TIENEN TALLER

1º5º: NO TIENEN CLASES

1º6º NO TIENEN CLASES

2º1º NO TIENEN CLASES

2º2º NO TIENEN CLASES

2º3º NO TIENE CLASES TEORIA- G5 NO TIENE TALLER- G6 9.45 A 11.45

2º4º NO TIENEN CLASES- NO TIENEN TALLER

2º5º NO TIENEN CLASES- NO TIENE EDUCACION FISICA

2º6º NO TIENEN CLASES

3º1º NO TIENEN CLASES

3º2º NO TIENEN CLASES

3º3º NO TIENEN CLASES

3º4º NO TIENE CLASES- NO TIENEN TALLER

3º5º NO TIENEN CLASES- NO TIENE EDUCACION FISICA

TURNO MAÑANA

3º6º NO TIENEN CLASES

4º1º PROGRAMACION: NO TIENEN CLASES- G1 NO TIENEN TALLER G2 INGRESAN DE 15 A 19

4º2º PROGRAMACION: TALLER G3 DE 09.50 A 11.50 – G4 NO TIENEN TALLER – NO TIENEN EDUCACION FISICA

5º1º PROGRAMACION: NO TIENEN CLASES- NO TIENEN TALLER

6º1º PROGRAMACION: NO TIENEN CLASES- G1 NO TALLER- G2 INGRESAN A LAS 16 A 18

4º1º ELECTROMECANICO: DE 08.30 A 09.30

5º1º ELECTROMECANICO: NO TIENEN CLASES

6º1º ELECTROMECANICO: DE 07.30 A 08.30 Y DE 10.50 A 11.50

4º2º ELECTROMECANICO: NO TIENEN CLASES

5º2º ELECTROMECANICO: NO TIENEN CLASES

6º2º ELECTROMECANICO: DE 08.30 A 09.30

5º3º ELECTROMECANICO: DE 07.30 A 10.50

6º3º ELECTROMECANICO: NO TIENEN CLASES

4º QUIMICO: NO TIENEN CLASES

5º QUIMICO: NO TIENEN CLASES

6º QUIMICO: NO TIENEN CLASES

4º MAESTRO MAYOR DE OBRAS: NO TIENEN CLASES- NO TIENE TALLER

5º MAESTRO MAYOR DE OBRAS: DE 09.50 A 11.50 – NO TIENE TALLER

6º MAESTO MAYOR DE OBRAS: NO TIENEN CLASES- NO TIENE TALLER- NO TIENEN EDUCACION FISICA