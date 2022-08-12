Cambio de horario de Misa

DESDE LA CAPILLA DE POLVAREDAS SE INFORMA QUE EL DOMINGO 14 NO HABRA MISA, PORQUE SE SUPERPONE EL HORARIO CON UN EVENTO QUE HAY EN EL TEATRO MARCONI, DONDE DEBEN ASISTIR LOS SACERDOTES. SI EL CUARTO DOMINGO COMO CORRESPONDE HAY MISA.
DESDE LA CAPILLA DE POLVAREDAS SE INFORMA QUE EL DOMINGO 14 NO HABRA MISA, PORQUE SE SUPERPONE EL HORARIO CON UN EVENTO QUE HAY EN EL TEATRO MARCONI, DONDE DEBEN ASISTIR LOS SACERDOTES. SI EL CUARTO DOMINGO COMO CORRESPONDE HAY MISA.
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