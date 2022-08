115 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE MOISÉS LEBENSHON (12-07-1907)

“LEBENSHON JERARQUIZO LA POLÍTICA DEL TIEMPO EN QUE TOCÓ VIVIR Y NOS DEJÓ COMO LEGADO GRANDE VALORES MORALES Y EL COMPROMISO DE SEGUIR LUCHANDO POR LA JUSTICIA SOCIAL Y LA VIGENCIA DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“El inmenso Raúl Alfonsín siempre repetía con insistencia: “Sigan a ideas, no sigan a hombres fue mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática”. Hace 115 años el 12 de agosto de 1907 nació en la ciudad de Bahía Blanca Moisés Lebenshon. Fue conocido como “”El Rusito de Junín” porque precisamente esa ciudad bonaerense fue su Patria Chica adoptiva. Lebenshon sembró de ideas a la política argentina y al propio radicalismo. Las dejo para los tiempos. Sus pensamientos que son imperecederos hacen más válida que nunca la sentencia de Alfonsín. El Rusito de Junín era consciente de que los hombres somos transitorios, de hecho el murió joven a los 45 años el 13 de junio de 1953, sin ver consumados sus proyectos y sus sueños. Pero dejo su legado que a veces suele ser rescatado por algunos dirigentes radicales progresistas como el propio Alfonsín. Gran defensor de la Democracia fundó en 1931 el Diario Democracia de la ciudad de Junín. En 1936 fue elegido Concejal y en 1938 fue secretario general del Congreso Nacional de la Juventud Radical. Luego de derrocado Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930,el periodo comprendido desde esa fecha hasta 1943 es conocido en la historia de nuestro país como la “Década Infame”,Lebenshon combatió todos sus mecanismos fraudulentos. Formó parte del Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR) dentro de la UCR. Milito junto Amadeo Sabattini y otros jóvenes como Gabriel del Mazo, Damonte Taborda, Ricardo Balbín, Arturo Frondizi, Arturo Illia, Crisólogo Larralde y Alejandro Gómez. Pregono y militó la renovación del radicalismo de su tiempo, en virtud de ello fue atacado desde el ala conservadora de su mismo partido, que incluso llegaron a agredir físicamente, además de tacharlo de «comunista, ambicioso y judío». El”Rusito de Junín” le dio jerarquía moral e intelectual al radicalismo y a la política argentina a la que concebía como un modo de mejorar la calidad de vida colectiva. Se opuso a todas las concepciones autoritarias y cuestionó ese aspecto del peronismo en su momento, por eso fue encarcelado, pero al mismo tiempo defendió con fuerza las políticas sociales del peronismo y por eso fue calificado de “traidor y comunista”. Pero lo cierto es que Moisés Lebensohn jugó en su momento un rol fundamental en la UCR para que sus ideas no se cristalizaran jamás. Formó parte de los sectores progresistas del partido y tanto desde la juventud radical, como de la presidencia del partido en la Pcia. de Buenos Aires, abogo por un radicalismo al lado de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Pensaba que la política encarnaba y representaba valores por eso dijo: “Doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean”. Cuenta Marcos Aguinis en un artículo publicado en el diario La Nación el 27 de noviembre de 2009 Años antes, comenta que Félix Luna en su libro Encuentros a lo largo de mi vida, habló de Lebensohn de esta manera: «En el congreso de la juventud radical, en noviembre de 1951, y como postre, escuché uno de los más hermosos discursos que oí en mi vida: el de Moisés Lebensohn, para cerrar las deliberaciones». Escribió después: «Aunque se suponía que Frondizi disponía de una singular formación, lo cierto es que ésta era unilateral y armada sólo en función política. Lebensohn no había sido así. Podía comentar una gran novela clásica o contemporánea, o hablar de la obra de un gran pintor» Marcos Aguinis por su parte ha dicho de Lebenshon : “En efecto, fue uno de los políticos más cultos y universales que registra el catálogo argentino. Una persona de extraordinaria sensibilidad social, coraje ético y visión de largo plazo.” Poco antes de que apareciera en la escena política activa Juan Domingo Perón, Moisés Lebenshon escribió: «Hace poco leía a un ensayista inglés que decía que la lucha en el siglo pasado fue por el sufragio; en éste, por el pan. Es decir, por la justicia social”. Lo cual demuestra su visión política. Las ideas y propuestas de Lebensohn fueron de avanzada para su tiempo y además en el radicalismo buscaba acentuar la concepción social del Yrigoyenismo en el marco de un partido emancipador, popular y democrático, fue como Crisologo Larralde un abanderado de la Justicia Social. Sobre la vocación política Moises Lebenshon escribió algo que tiene validez en la actualidad: “»Nuestros políticos ya no son los escultores del alma nacional y la estructura del país… Su habilidad consiste en ocultar su pensamiento, simular o disimular, flotar sobre las corrientes contradictorias como madero sobre el mar; permanecer en la superficie». Muchos jóvenes e incluso algunos de los que militan en nuestro partido quizás no conozcan nada sobre la vida y el ideario de Lebenshon, y quizás muchos de mi propia generación que alguna vez hemos leído y citado a Lebenshon quizás también a menudo nos olvidamos de su pensamiento y de su legado. Sino no recordamos permanentemente a San Martín, Belgrano, Moreno y Güemes entre otros tantos estaremos olvidando a los padres fundadores de la Patria y los valores que ellos representaron. Si no recordamos y olvidamos a Lebenshon los radicales no estamos olvidando también de Alem, Yrigoyen, Sabattini , Larralde,Illia, Balbín y Alfonsín con ellos los valores e ideales que representaron. Lebenshon fue un adelantado, un visionario, un luchador, un militante radical como pocos y un demócrata por definición. Hombres y Mujeres con el son necesarios para la Argentina y de hoy y de mañana”. Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la UCR de la Pcia. de Bs.As ( 2005-2007).