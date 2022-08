REUNIÓN EN LA CIUDAD DE MERCEDES CON EL EX – MINISTRO DE GOBIERNO DEL DR. ARMENDARIZ

«ESTAMOS TRABAJANDO EN LA PROGRAMACIÓN DE HOMENAJES AL EX – GOBERNADOR ARMENDÁRIZ CON MOTIVO DE CUMPLIRSE EL AÑO PRÓXIMO EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«El miércoles 10 de agosto me reuní en la ciudad de Mercedes ( Pcia. de Buenos Aires) con el Dr. Juan Antonio Portesi, quién fuera Ministro de Gobierno durante la Gobernación del Dr. Alejandro Armendáriz. Portesi preside la Comisión Ejecutiva de Homenaje al Dr. Armendáriz con motivo de cumplirse el próximo año el Centenario de su nacimiento, ya que «Titán» como llamábamos al Ex – Gobernador nació el 5 de junio de 1923., también participó de la reunión la Dra. Cecilia Campos quien es la Secretaria de la Comisión Ejecutiva y yo lo hice en mi condición de Vicepresidente. Recogimos distintas inquietudes que han aportado los demás integrantes de la Comisión para homenajear al Ex – Gobernador. Se va a sugerir a los municipios bonaerenses a través de los bloques de Concejales partidarios que se coloquen placas alusivas en las Municipalidades, como así también se propicie la imposición del nombre del ex Gobernador Alejandro Armendáriz a calles, espacios públicos o al ámbito que cada Municipio considere conveniente. Así también se pedirá autorización para colocar placas alusivas en la Gobernación Bonaerense y en las Cámaras de Diputados de la provincia de Buenos Aires y de la Nación dado que Armendáriz ha sido Diputado Provincial y Nacional respectivamente. Se coordinará con las autoridades del Comité Nacional de la UCR y también las autoridades del Comité de la Pcia. de As. As, no solo la colación de placas en ambos, sino también la realización de actos en homenaje al ex – Gobernador. También se solicitará a cada Comité de Distrito de la UCR bonaerense que se coloquen placas alusivas en el comité partidario y se promuevan homenajes en el ámbito partidario local. Se evaluó también la emisión de una medalla conmemorativa con la imagen de Armendáriz y estamos además trabajando en una publicación relacionada con la trayectoria del ex – Gobernador. Todo ello es de carácter enunciativo y se irán incorporando nuevas sugerencias de los integrantes de la Comisión. El Dr. Alejandro Armendáriz ha sido desde su juventud un activo militante de la Unión Cívica Radical y un demócrata comprometido que siempre puso de manifiesto su espíritu republicano. Sabemos de su compromiso con el radicalismo, con la provincia de Buenos Aires y con el país. En 1983 el pueblo de la Provincia de Buenos Aires lo distinguió en las elecciones del 30 de octubre de ese año como el primer Gobernador de la Democracia Recuperada, y muchos radicales lo consideramos como el mejor Gobernador que ha tenido la provincia desde entonces hasta la fecha. Hemos considerado que en el 100 aniversario de su natalicio debemos tributarle un merecido homenaje y en función de ello estamos trabajando. Al concluir la reunión hice entrega al Dr. Portesi y a la Dra. Campos de sendos mates con la imagen del Ex – Gobernador.» Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Buenos Aires de la UCR ( 2005-2007), Saladillo 16 de Agosto de 2002