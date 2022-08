Carta del grupo ECOS

Dr. ALEJANDRO ARMENDARIZ

Presidente del Honorable Concejo Deliberante Saladillo

Desde el Grupo ECOS de Saladillo, nos dirigimos a Ud y por su intermedio a todxs lxs representantes de los partidos políticos con representación en el Concejo Deliberante, con el fin de hacerles llegar un pedido de informes sobre todo lo trabajado en el ámbito legislativo y Ejecutivo, para alcanzar una solución al problema que sufren vecinas y vecinos de Saladillo relacionado con las fumigaciones en loteos que no han sido actualizados en su zonificación.

Les recordamos que en diciembre del 2021 nuestro grupo presentó un proyecto de ordenanza en ese sentido que quedó cajoneado( a pesar de que todos los bloques se manifestaron preocupados por el tema), que en marzo del 2022 , después de haber sido reiteradas veces fumigados, vecinas y vecinos de distintos loteos fueron invitados a una reunión con las máximas autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal donde se les prometió una solución al tema y donde absolutamente todos y todas lxs presentes se manifestaron de acuerdo con los reclamos de lxs vecinxs.

Realmente creemos que es una falta total de respeto por parte de lxs políticxs hacia dichxs vecinas y vecinos., creemos que evidencia también la decadencia en que ha caído la política y el alejamiento , cada vez más evidente, de la plana política para con la vida de vecinas y vecinos de nuestra ciudad.

Como grupo, hemos permanecido expectantes un tiempo más que prudencial, hemos asistido a cuanta reunión se nos convocó(a pesar de que sabíamos que muchas de ellas no tenían ningún sentido)…pero han pasado desde diciembre del 2021 casi 10 meses y no hemos recibido ni siquiera un mensajito por whatsapp.Nos cuesta mucho creer en la palabra de cualquiera de Uds. Los y las vecinas no pueden esperar más…

Sin más para decir, esperamos el detalle de todo lo que han trabajado al respecto, los y las saludamos atte y esperamos una pronta respuesta.