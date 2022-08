Nueva comisión en la Cámara de Comercio

Su nuevo presidente, y la nueva vicepresidente , visitaron los estudios de FM90.7 y dialogaron sobre la actualidad de la institución y los proyectos a futuro.

«Ya veníamos participando, nos habían convocado sin formar parte de la comisión, y nos fuimos enganchando. Nos dieron ganas de hacer cosas nuevas, ponerle ganas y cambiar la situación de la comisión de la Cámara, que con la pandemia había quedado un poco mal», comentó Leticia.

«En un principio vamos a hacer el festejo de los 100 años de la Cámara que fueron en julio, tenemos pensado hacer una cena aunque aún no tenemos la fecha definida. Estamos también trabajando con el tema del estacionamiento medido, viendo si se puede aplicar la ordenanza que ya esta aprobada en nuestra ciudad y nunca se puso en funcionamiento», agregó.

«Estamos actualizando también algunos beneficios, seguimos ofreciendo el servicio de cobranza, se puede pagar todos los impuestos, también tenemos el servicio de Bolsín», continuó Matías.

«La cuota para estar afiliado a la Cámara depende de la cantidad de empleados que tenga el comercio, pero ronda entre los 300 y 700 pesos. Nos estamos reuniendo cada 15 días, la próxima reunión es el 2 de septiembre en nuestro auditorio a partir de las 20, e invitamos a todos los comerciantes a participar», completó.

La comisión completa quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Matías Martin

Vice presidente: Leticia Colas

Secretario: Julián Rodríguez

Pro Secretario: Wallace Francisco

Tesorero: Peirano Ana

Pro Tesorero: Cotignola Daniel

Vocal tit: Fredes Homar

Vocal tit: Perugini Emanuel

Vocal tit: Dimarco Sergio

Vocal tit: Fiol Jorge

Vocal sup: Salomón Alejandro

Vocal sup:Lopez Juan Pablo

Vocal sup: Marcelo Burgos

Vocal sup: Repetto Alejandro

Rev de cuen tit: Pierelli Graciela

Rev de cuen tit: Gustavo Villarruel

Rev de cuen tit: Gualberto Juan

Rev de cuen sup: Vicente Luna

Rev de cuen sup: Abal Juan Manuel

Asesor contable: Lambert Jorge

Asesor jurídico: Fosco Fernando