¡¡¡FELIZ DÍA ABOGADOS/AS!!!

“A TODOS/AS LOS/AS QUE DÍA A DÍA TRABAJAN POR LOS VALORES DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA.COMO SOSTIENE EL DR. EDUARDO COUTURE: LA LUCHA DEBE SER POR EL DERECHO, PERO EL DIA EN QUE EXISTA CONFLICTO ENTRE EL DERECHO Y LA JUSTICIA,LA LUCHA DEBE SER POR LA JUSTICIA:¡¡¡FELIZ DÍA DEL ABOGADO/A” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“El reconocido jurista y político Dr. Ricardo Gil Lavedra que actualmente preside el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Bs.AS (CABA) ha dicho en estos días: “Los abogados están fuertemente vinculados a la vida cotidiana, son auxiliares de la gente, les permiten acceder a las justicia, y tienen un compromiso muy fuerte con la Constitución y el Estado de Derecho”. Rudolf Von Ihering (Jurista Alemán 1818-1892) enseñaba que: “En el derecho posee y defiende el ser humano su condición moral de existencia, sin el derecho desciende al nivel del animal.” Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, jurista francés (1689-1755) sostuvo: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.” El uruguayo Eduardo Juan Couture Etcheverry (1904 – 1956) autor de los mandamientos del abogado escribió en los mismos: “… tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.” La vida en sociedad está regulada por las leyes, por el orden jurídico. De las citas que referenciado precedentemente se desprende la importancia del sistema jurídico y el importante rol de una profesión tan noble como la del abogado/a. Hoy en nuestro país se celebra en Día del Abogado. La FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados) propició que se celebrase el Día del Abogado todos los 29 de agosto en homenaje a Juan Bautista Alberdi y así viene ocurriendo desde 1958. Juan Bautista Alberdi abogado, jurista, economista, político, estadista, diplomático, diputado, escritor y músico argentino, y muchos le reconocen la autoría intelectual de la Constitución Argentina de 1853 y lo consideran el más insigne jurisconsulto de la República. Nació precisamente el 29 de agosto de 1810(con la Patria) en la ciudad de Tucumán, donde se declaraba formalmente nuestra Independencia el 9 de julio de 1816. . Alberdi que falleció el 14 de junio de 1884 dijo entre otras cosas:” El gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia; no ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y centinela de los derechos del hombre, el primero de los cuales es el derecho al trabajo…”. En estos días se está exhibiendo (por Netflix) la miniserie: “Así nos ven” (Los Cinco del Central Park) basada en un hecho real ocurrido en 1989. A los acusados de una violación los interrogaron sin contar con abogados y, en algunos casos, ni siquiera con sus familiares. Luego los presionaron para que se inculparan unos a otros. Otra hubiese sido la historia si hubiesen tenido la posibilidad de contar en lo inmediato con un abogado. Como dice Cuoture : ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia. Y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz.” Es por ello que al saludar hoy a los abogados y abogadas, debemos valorar el rol que cumplen en la sociedad y felicitar muy particularmente a aquellos/as que trabajan día a día por los valores de la verdad y de la justicia.”

Carlos Antonio Gorosito- Ex Intendente Municipal ( 1991-2015), Saladillo 29 de Agosto de 2022.