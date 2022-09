COPA EGRESADOS 2022

¿Estás preparado para competir con tu escuela? El próximo 14, 15 y 16 de septiembre se realizará la #CopaDeEgresados en el Polideportivo Municipal.

Durante los tres días se llevarán a cabo distintas disciplinas y actividades, donde la escuela que más puntos sume, se llevará un gran premio.

En qué disciplinas vas a poder participar? Fútbol (5 vs 5 masculino y femenino), fútbol tenis (masculino y femenino), voley (6 vs 6 masculino y femenino) y básquet (5 vs 5 masculino y femenino). También habrá actividades artísticas como canto, baile o coreo.

Además habrá sorteos, shows y la mejor hinchada, sumará puntos extras para el equipo.

Ya se están preparando?

Las fichas de inscripción serán enviadas a los respectivos colegios.