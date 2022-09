Fútbol: Huracán y Comercio quedaron punteros en primera división

Este domingo se completó la 5ta.fecha del torneo de reserva y primera división denominado «Julio Jorge Vasco Olarticoechea» en el encuentro destacado de la fecha en primera división celebrado en el estadio Pedro Elordi, La Lola perdió frente a Cazón por 2 a 0 los tantos fueron marcados por Pablo Masacessi y Aguirre; en la ciudad de Alvear, Jóvenes logró un importante triunfo frente a Jacobo Urso por 3 a 1.

En el clásico disputado en el CEF 36, de la localidad alvearense, Comercio derrotó a Deportivo por 1 a 0 con gol de Odriozola.

El día sábado Alvear FC logró una trabajada pero importante victoria frente a Crotto de Tapalqué por 3 a 2.

En Saladillo Norte, Unión Apeadero derrotó claramente a Defensores de Atucha por 3 a 0,los goles para los del Barrio Obrero los anotaron Lassaro, Ferrera y Autin.

Huracán igualó en calidad de visitante frente a La Campana en la ciudad de los viveros por 2 a 2.

Por su parte en el «estadio Propiti Mieres» Defensores Del Carril venció a Oro Verde por 2 a 0 con goles anotados por Audrili y Falasco y se ubicó en la segunda colocación de la tabla de posiciones con un partido pendiente por jugar de la primera fecha.

Argentino quedó libre en esta quinta fecha.

RESULTADOS 1 era. DIV.

LA LOLA 0 -CAZON 2

JOVENES 3 -J.URSO 1

DEPORTIVO 0 – COMERCIO 1

A.F.C 3 – CROTTO 2

ATUCHA 0 – APEADERO 3

LA CAMPANA 2 – HURACAN 2

ORO VERDE 0 – DEL CARRIL 2

Tabla de posiciones 1era. DIV.

Huracán. 13

Comercio. 13

Del Carril. 12

Cazón 10

U. Apeadero. 9

Oro Verde. 9

Argentino. 6

La Lola. 6

Jóvenes. 6

Alvear FC. 5

La Campana. 4

Deportivo. 1

J. Urso. 0

Crotto. 0

Def. Atucha. 0

Resultados Reserva

LA LOLA 2 -CAZON 2

JOVENES 3 – J. URSO 4

A.F.C 3 – CROTTO 0

ATUCHA 0-APEADERO 0

LA CAMPANA 0- HURACAN 3

ORO VERDE 0 – DEL CARRIL 0

DEPORTIVO 1 -COMERCIO 1

Tabla de posiciones Reserva

Huracán. 11

Def. Atucha. 11

Comercio. 9

U.Apeadero. 7

Cazón. 7

La Campana. 5

Argentino. 5

Deportivo. 5

J.Urso. 5

Oro Verde. 4

Del Carril. 3

La Lola. 2

Crotto. 2

Jóvenes. 1

Resultados Fútbol femenino

La Lola 0- Cazón 1

Deportivo 2- Comercio 0

Def Atucha – Apeadero 1

Oro Verde 0 – Del Carril 1

Tabla de posiciones

La Lola. 9

U.Apeadero. 6

Deportivo. 6

La Campana. 6

Cazón. 3

Del Carril. 3

Def.Atucha. 0

Oro verde. 0

Alvear FC. 0

Comercio. 0

Próxima fecha 6ta fecha

Huracán VS Oro Verde

Apeadero VS La Campana

Alvear FC VS Def Atucha

Comercio VS Crotto

Cazón VS Deportivo

Urso VS La Lola

Argentino VS Jóvenes

Libre: Del Carril

Foto archivo