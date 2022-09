Fútbol: Huracán y Comercio continúan al frente en el torneo de primera división

Este domingo se completó la 6ta. fecha del torneo de reserva y primera división denominado «Julio Jorge Vasco Olarticoechea». En el encuentro destacado de la fecha en primera división celebrado en el estadio Santiago Salas, el local Huracán derrotó categóricamente a Oro Verde por 4 a 0. Los goles fueron anotados por Patricio Rafael en dos ocasiones, Maximiliano Marin y Balbiani. Por su parte en otro de los encuentros disputado en el estadio Daniel Carbonari, Unión Apeadero le ganó a La Campana por 3 a 2 en un atractivo encuentro, los tantos para el local los anotaron Negrete, Machado y Lassaro.

En la ciudad de Alvear se jugaron dos encuentros, Comercio venció a Crotto de Tapalqué ajustadamente por 3 a 2 y Alvear FC hizo lo propio frente a Defensores de Atucha por 3 a 1.

En la ciudad de los viveros, Cazón igualó con Deportivo Alvear por 2 a 2. Los tantos para el equipo de Elvio Vázquez los anotó Pablo Masacessi quién es el goleador del campeonato.

Jacobo Urso sigue sin sumar en el torneo, en esta ocasión cayó frente a La Lola por 1 a 0.

En el estadio Adolfo Cantelli, Argentino derrotó a Jóvenes de Alvear por 2 a 0, abrió la cuenta Santiago De la Cámara a los 26 minutos del primer tiempo con un disparo del punto penal, a los 19 del segundo tiempo Juan Minella puso el 2 a 0 definitivo.

Resultados 1era. Div.

Huracán 4 – Oro Verde 0

U.Apeadero 3 – La Campana 2

Alvear FC 3 – Def. Atucha 1

Comercio 3 – Crotto 2

Cazón 2 – Deportivo 2

J. Urso 0 – La Lola 1

Argentino 2 – Jóvenes 0

Tabla de posiciones 1era div.

Huracán. 16

Comercio. 16

U.Apeadero. 12

Del Carril. 12

Cazón. 11

Argentino. 9

Oro Verde. 9

La Lola. 9

Alvear FC. 8

Jóvenes. 6

La Campana. 4

Deportivo. 2

J. Urso. 0

Crotto. 0

Def. Atucha. 0

Resultados Reserva

Huracán 0 – Oro Verde 1

U.Apeadero 2 – La Campana 1

Alvear FC 1 – Def. Atucha 0

Comercio 1 – Crotto 0

Cazón 3 – Deportivo 3

J. Urso 2 – La Lola 1

Argentino 2 – Jóvenes 0

Tabla de posiciones Reserva

Alvear FC. 14

Comercio. 12

Huracán. 11

U.Apeadero. 10

J. Urso. 8

Cazón. 8

Argentino. 8

Oro Verde. 7

Deportivo. 6

Def. Atucha. 5

La Campana. 5

Del Carril. 3

La Lola. 3

Crotto. 2

Jóvenes. 1

Próxima fecha 7ma.

La Campana VS Alvear FC

La Lola VS Argentino

Deportivo VS Jacobo Urso

Crotto VS Cazón

Def. Atucha VS Comercio

Del Carril VS Huracán

Oro Verde VS U.Apeadero

Libre : Jóvenes Alvear

