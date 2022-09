Este lunes vecinos y vecinas del Club Barrial Oro Verde presentaron una nota de reclamo para ser elevada a las autoridades del municipio junto a las firmas recolectadas

SALADILLO 17 DE SEPTIEMBRE 2022

SEÑOR INTENDENTE JOSE LUIS SALOMÓN

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a quien/es corresponda para manifestar nuestra total disconformidad con el accionar de quienes dicen ser «comisión» del Club Barrial Oro verde.

Consideramos como vecinos del barrio falucho y simpatizantes del club, que es angustiante la situación y saber la falta de irregularidades en la que se encuentra la institución. Pasando por alto y no cumpliéndose el estatuto presentado en el municipio en el cuál se encuentra registrado como entidad de bien público sin fines de lucro.

La misma no tiene un registro de las acciones que realizan, no hay libros de actas, menores de edad registrados en la comisión, no se llama asamblea para designar autoridades, no se presentan balances desde el 2019.

Ante éstas irregularidades y más, que son de público conocimiento es que nos movilizamos, nos informamos, estuvimos predispuestos a dialogar y llegar a un acuerdo con actitud de paciencia para intentar comprender medidas incomprensibles, pero no recibimos lo mismo desde la otra parte.

Por eso queremos dejar acentuado en este escrito y bajo las firmas de los vecinos que nos avalan, expresar y pedir, que quienes se encuentran hoy dentro de la institución den un paso al costado y dejen que personas nuevas puedan trabajar en el club y hacerlo con la mayor transparencia que se merece.

Hacemos está denuncia con el propósito de llamar la atención de las autoridades responsables, y que en un futuro se evite este tipo de proceder en el cuál se encuentra nuestro club de barrio.

Sin más, saludan atentamente vecinos del barrio Falucho.