Se presentaron los menús de diseño universal

La iniciativa fue llevada a cabo por el Consejo de Accesibilidad y ya 4 comercios de nuestra ciudad están adheridos y los tienen en sus instalaciones. Estos menús, construidos bajo un concepto titulado Lectura Fácil, son accesibles para todo el mundo, ya sea una persona que no puede hablar, no sabe leer o no escucha.

«Queremos felicitar a todos los que participaron para que esto se concrete, a los integrantes del Consejo, a la Subsecretaría de Desarrollo Humano, a Lucas Salomón que los diseñó, y a los comerciantes que se sumaron en esta primera etapa», declaró el Secretario de Desarrollo Local, Vladimir Wuiovich.