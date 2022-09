Todo el futbol local

Domingo 2 de octubre – Fecha 8

Primera división: 16.00 hs.

Reserva: 14.00 hs.

En el Daniel Carbonari: Apeadero vs. Del Carril

En el 20 de junio: Alvear F.C vs. Oro Verde

En el CEF n°36: Comercio vs. La Campana

En cancha de Cazón: Cazón vs. Atucha

En el Faustino Mieres: J. Urso vs. Crotto

En el Adolfo Canteli: Argentino vs. Deportivo

En el 2O de Junio: Jóvenes vs. La Lola 👉(Único partido con diferente horario)

Reserva: 10.00 hs.

Primera: 12.00 hs.

Libre: Huracán

Femenino – DOMINGO 2/10

En el Daniel Carbonari: Apeadero vs. Del Carril – 12.00 hs.

En el 20 de Junio: Alvear F.C vs. Oro Verde – 18.00 hs.

En el CEF n°36: Comercio vs. La Campana 12.00 hs.

Senior

En cancha de Cazón: Cazón vs. Atucha – 12.00 hs.

En el Adolfo Canteli: Argentino vs. Barrancosa – 12.00 hs.

(CANCHA y HORARIO A CONFIRMAR): Toledo vs. La Lola

👉👉 LAS SEMIFINALES DE INFERIORES SE JUGARÁN EL SABADO 8/10.