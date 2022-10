VERONICA SOLER Y SU NUEVO LIBRO

“CON LA PUBLICACIÓN DE: “AUTORES SALADILLENSES BIBLIOGRAFÍA ELEMENTAL. CORREGIDA Y AUMENTADA”, VERONICA SOLER HACE UN NUEVO APORTE A LA EDUCACIÓN Y A LA CULTURA LOCAL. ES SIN DUDA UNA CONTRIBUCIÓN A LA SALADEILLEIDAD” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Siempre me gusta citar esta frase del inmortal Jorge Luis Borges: “De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”. Hay quienes imaginan hechos e historias y las cuentan, ya sea refiriéndose a tiempos pretéritos o al futuro. Hay quienes relatan y recuerdan el pasado, que ya es historia o quienes realizan la crónica del presente que también mañana será historia. Quienes escriben sobre las más variadas temáticas. Quienes escriben siempre tienen la ambición manifiesta o no revelada de que sus escritos queden inmortalizados en un libro, ese asombroso instrumento creado por el hombre como sostiene Borges. Saladillo, nuestra querida ciudad, desde los primeros años de la fundación hasta la fecha ha sido pródiga en hijos e hijas nativas y adoptivas que le gustan la escritura que le han gustado contar lo que vivieron o lo que imaginaron o relatar sus historias, las de sus entornos personales y colectivos. Nuestra convecina Verónica Soler nacida el día de la primavera de 1964, docente y además bibliotecaria profesional decidió oportunamente recopilar los libros de autores locales para aunarlos en una bibliografía. Con talento y esfuerzo inició su labor en 1999 y en el año 2002 pudo mostrarle a la comunidad sus frutos con la edición:» Cuadernito Gloria”. Luego Veronica señala que en “Nuestros Autores”: Saladillo Nuevo Siglo” se plasma un proyecto de investigación sobre obras de autores locales realizado con la aplicación de métodos y técnicas adquiridas durante su carrera como bibliotecaria. La segunda edición de esta obra se inició en el año 2020 (tiempos de cambio en el mundo básicamente por la Pandemia del Covid 19, esta vez el avance tecnológico le permitió contar a Verónica con nuevas y modernas herramientas para iniciar el trabajo. De esa manera se dio nacimiento a “AUTORES SALADILLENSES BIBLIOGRAFÍA ELEMENTAL: CORREGIDA Y AUMENTADA”. El viernes 23 de septiembre tuvo lugar en la Biblioteca Bmé. Mitre de nuestra ciudad la presentación de la obra por parte de la autora, quién fue acompañada por las autoridades municipales encabezadas por el Intendente José Luis Salomón, público y muchos de los autores contemporáneos. Debo confesar que la presentación de este libro es un hecho cultural-educativo muy gratificante para la ciudad. Vanesa Picone en el prólogo sostiene: “ ¿ Los pueblos tienen alma, esencia, ”un algo que los hace ser”? Si crees que la respuesta es sí, entonces debemos considerar que, Autores saladillenses. Bibliografía elemental es un recorrido por ese “algo” que nos identifica». He acuñado el término SALADEILLEIDAD para referirme a ese impulso vital que tenemos quienes habitamos nuestra Patria Chica, y que nos hace ser de alguna manera distintos, que nos da alma y esencia de Saladillo. El trabajo de Verónica Soler y es sin duda un aporte a la SALADEILLEIDAD”.

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015),Saladillo 30 de Septiembre de 2022.