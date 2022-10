Juegos bonaerenses: 7 medallas para la delegación saladillense

Finalizaron los Juegos Bonaerenses 2022 , la delegación de Saladillo fue recibida frente al palacio Municipal por una importante cantidad de familiares y amigos de los 150 participantes que lograron clasificar para viajar a Mar del Plata. Saladillo cosechó siete medallas(1 de Oro, 5 de Plata y una de bronce) obtenidas en las siguientes disciplinas Atletismo PCD, Ciro Mendez Claveri Medalla de plata

En Tejo femenino medalla de plata por las saladillenses Graciela Roda y Olga Oliden

En Fútbol playa sub 14 medalla de bronce

En Ajedrez el saladillense Leandro Casella obtuvo la medalla de plata.

En Dibujo adultos mayores, medalla de plata para Juan Carlos Franco

En Básquet sub 17 escolar,medalla de bronce,representando al Instituto Niño Jesús.

En básquet universitario 3 VS 3 medalla de oro, repitiendo la medalla lograda el año pasado por Ignacio Savone, Bernardo García Gadda y Matías Arlego,como director técnico Nahuel Del Valle.