CON LA PRIMAVERA Y LOS DÍAS CÁLIDOS, LLEGAN LOS MOSQUITOS

✓ Si tenés tanques de agua elevados no te olvides de mantenerlo con tapa.✓ Si tenés tanques bajos no te olvides de limpiar y cubrir con tapa.✓ Si tenés bebederos de animales no te olvides de limpiar y cambiar el agua periódicamente.✓ Si tenés canaletas de techos, rejillas y/o desagües no te olvides de limpiar periódicamente.✓ Si tenés baldes, tarros, latas y tambores en desuso no te olvides de limpiar el agua o dar la vuelta.

EMPECEMOS POR CASA DESCACHARRANDOEs la medida preventiva más eficaz para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, Dengue.