VISITA A LA ESCUELA N° 1  “DOMINGO F. SARMIENTO”

“En el día de la fecha mantuve una reunión con la nueva Directora de la Escuela n° 1 “Domingo Faustino Sarmiento” Prof. Andrea Costa. Estuvimos hablando de darle continuidad a la campaña para dotar de pizarrones blancos a todas las aulas del establecimiento. Visto la necesidad que tiene la escuela de renovar sus pizarrones que ya han cumplido su ciclo, dado que en la actualidad se utilizan los llamados “pizarrones blancos”, los que implican una mejora sustancial con relación a los que se viene usando tiempo atrás inicie una campaña para que las escuela tenga los pizarrones que necesitan. He domado tres (3) en forma personal y cuatro (4) han sido donados por particulares que han decidido colaborar con la escuela. Faltan cinco (5) para completar la totalidad de las aulas. Me abocaré a la tarea de conseguirlo durante los próximos meses. Cuenta Guillermo Jaim Etcheverry que hacia fines del año 2011 el Parlamento chileno otorgó una serie de distinciones y que uno de los premiados al agradecer solo expresó: “Siendo este un congreso con preocupación por el futuro, quiero decir algo: El futuro de la humanidad no son los niños. Somos nosotros, los adultos con quienes ellos crecen”. Ese fue todo su discurso y volvió a sentarse en el lugar que le habían asignado. Era el reconocido neurobiólogo y filósofo chileno Humberto Maturana. Quizás su escueto discurso quiso ser un severo llamado de atención para todos. En realidad lo fue. Todos repetimos con frecuencia que “ FUTURO SON LOS NIÑOS”, pero:¿ Qué país, qué mundo dejaremos a nuestros niños?. En realidad Maturana quiso señalar una idea que ya había expresado otras veces cuando dijo que “el futuro está en el presente”. Es decir, lo que hagamos o dejemos de hacer hoy influirá negativa o positivamente en el futuro. Por eso ciertamente el FUTURO SOMOS LOS ADULTOS DE HOY. Tenemos la obligación de luchar para que nuestros representantes logren que se asignen importantes partidas presupuestarias tanto en el orden nacional como en los órdenes provinciales destinados a la educación y luego se ejecuten satisfactoriamente. Y no solamente para garantizar salarios dignos a los profesores y maestros, sino también para mantener adecuadamente los edificios educativos y construir nuevos cuando sean necesarios. También para garantizar adecuadamente todas las herramientas e instrumentos pedagógicos que hacen a las necesidades de la Enseñanza del Siglo XXI. Como he dicho en más de una oportunidad el futuro de un país se juega en las aulas. La mayor responsabilidad es la de los representantes elegidos por el pueblo. Pero la educación requiere un compromiso colectivo es decir de TODOS. Tiene razón Maturana cuando sostiene que nosotros somos el futuro de nuestros niños. Por eso requiere el compromiso activo de todos nosotros. Es sabido que a los establecimientos educativos le faltan cosas sino no habría necesidad de que existieran las cooperadoras escolares, que colaborarán los padres o la comunidad. Creo que todos podemos poner nuestro granito de arena cada uno en la medida de sus posibilidades. Desde que deje ser Intendente Municipal en diciembre de 2015 me propuse visitar, Dios mediante, todos los establecimientos educativos del distrito en el término de 10 años (2015-2025) y procurar ayudar a dar solución a algunos de los problemas que tengan dichos establecimientos. A la fecha llevo visitado varios y en todos he podido dar respuesta positiva a alguna de sus demandas. Hacer política es ocuparse de los temas de la comunidad y vaya si la educación no es un tema comunitario por excelencia.LA EDUCACIÓN, LA EDUCACIÓN, LA EDUCACIÓN debe figurar como prioridad de prioridades en nuestro accionar político. Ese es nuestro compromiso y lo seguirá siendo. Le atribuyen a Eduardo Galeano haber dicho: «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo». Efectivamente podemos hacerlo. La Escuela N° 1 “Domingo F. Sarmiento” tendrá todas sus aulas con pizarrones blancos. Haciendo pequeñas cosas, que además son importantes, ayudaremos a cambiar el mundo desde la educación”.

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Saladillo, 17 de Octubre de 2022.