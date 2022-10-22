28 AÑOS DEL FALLO ARBITRAL DEL LAGO DEL DESIERTO

UN DÍA COMO HOY, PERO DE 1994, UN TRIBUNAL ARBITRAL FALLÓ A FAVOR DE ARGENTINA EN EL ÚLTIMO DIFERENDO LIMITROFE CON LA RÉPUBLICA DE CHILE POR EL LAGO DEL DESIERTO. ESE DÍA QUEDÓ CONSOLIDADA DEFINITIVAMENTE LA SOBERANÍA ARGENTINA SOBRE EL LAGO DEL DESIERTO Y SU ÁREA CIRCUNDANTE.
EN ENERO DE ESTE AÑO CUMPLÍ MI SUEÑO DE CONOCER EL LUGAR Y NAVEGAR LAS AGUAS ARGENTINAS DE ESTE PARADISIACO LUGAR!!!
VISITEN EL CHALTÉN, VISITEN EL LAGO DEL DESIERTO. LA PATAGONIA ARGENTINA ES EL TERRITORIO MAS LINDO DEL MUNDO!!!!