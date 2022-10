Rural bike: Melina Dahn logró el subcampeonato en Las Flores

El domingo 23 de octubre se corrió en la ciudad de las flores la última fecha del campeonato de Rural bike, organizado por la Agrupación de Mountain Bike de Las Flores que constó de 5 competencias en el cual participaron varios ciclistas saladillenses en las distintas categorías que se desarrolló el camposanto durante el año.

En la última fecha ,en categorías Damas A, la saladillense Romina Carletti se adjudicó el triunfo, en Damas Damas B, el segundo puesto fue para Melina Dahn en Damas C el primer puesto fue para Nancy Torres .

Por su parte entre los Caballeros German Pallero se ubicó en el 5º lugar en categoría Máster C.

Miguel Batista finalizó en el 6º lugar en categoría Máster D.

Con respecto al campeonato luego de disputadas las cinco fechas Melina Dahn se adjudicó el sub Campeonato en la general de Damas y Germán Pallero finalizó sub Campeón en su categoría Máster C.