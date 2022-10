Noticias de Gobierno

PADEL | TORNEO 159 ANIVERSARIO SALADILLO

El pasado fin de semana, se disputo en distintas canchas demuestra ciudad, el Torneo de Padel 159 Aniversario de Saladillo en distintas categorías, tanto en masculino como en damas.

El mismo fue organizado por la Asociación Saladillense de Pádel en conjunto con la Subsecretaria de Deportes y Recreación.

A continuación los ganadores de cada categoría;

Campeones 6ta Masculino: Dagostino – Dagostino

Sub Campeones 6ta Masculino: Midu – Mengarelli

Campeones 7ma Masculino: Urus – Zabala

Sub Campeones 7ma Masculino: Ferrin – Batista

Campeones 8va Masculino: Tebes – Tebes

Campeon 8va Damas: Valeriani – Mercante

Sub Campeon 8va Damas: Porreti – Rossi

Felicitamos a todos los participantes que fueron parte de este torneo 159 aniversario de nuestra ciudad.

RECAMBIO LUMÍNICO EN PLAZA «17 DE OCTUBRE»

En el día de hoy la cuadrilla eléctrica municipal, perteneciente a la Subsecretaría de Servicios Públicos, culminó los trabajos de recambio lumínico en dicha plaza. En la misma se realizó el recambio de la totalidad de los artefactos de sodio por equipos led de 100 watts, también se realizó el recableado en alguno de ellos y se actualizaron protecciones.

Estas tareas forman parte del PLAN DE RECAMBIO LUMÍNICO SOSTENIDO que lleva a cabo el municipio, tanto en los espacios públicos de la ciudad cabecera como en las localidades del interior.

RINOS RUGBY SALADILLO SALADILLO CAMPEON CATEGORIA M16 UROBA

El pasado domingo se jugaron las 7 finales de las distintas categorías de UROBA, donde Saladillo se consagro campeón en M16 venciendo a Huracán de Carlos Casares por 28 a 15.

Las finales se jugaron en las instalaciones del Rinos Rugby Saladillo, donde asistieron más de 1500 personas en un marco espectacular.

Sin dudas que el marco de público, la excelente jornada, y todo el espectáculo que se vivió demuestran el gran trabajo que se viene realizando con el rugby en nuestra ciudad.

El staff del cuerpo técnico del rino, está compuesto por;

Nicolás Alfredo – Head Coach

Enzo De Iraola – Marcelo Arreseigor – Entrenadores

Ignacio Tebe – Preparador Físico

Martin Romero – Manager

Capitán del equipo – Belisario Nougues Valverde

Felicitaciones a los chicos, profes y a todos los que trabajan por el crecimiento del rugby en Saladillo.

LOS 25 AÑOS DEL CFR FEMENINO “LAS MARGARITAS”

Tuvo lugar en horas de la mañana de ayer martes, el acto protocolar institucional de celebración por la creación del servicio educativo del Centro de Formación Rural Femenino “Las Margaritas” de nuestra ciudad. En dicho acto estuvo presente también el Intendente Municipal Ing. José Luis Salomón.

ECOLAP, EL ESPIRITÚ EMPRENDEDOR DE LOS JÓVENES DEL CFR

Durante todo el año jóvenes de 6to año del CFR vienen llevando adelante un programa de formación emprendedora desde el cual se potenciaron para crear el producto llamado ECOLAP, un lápiz que impacta positivamente en el medioambiente, y ¡aprendieron muchas nuevas herramientas!

A partir del programa Aprender a Emprender, que se lleva adelante en convenio entre el Municipio de Saladillo, el Centro de Formación Rural y la ONG Junior, los chicos junto a Leonel Dichiara, profesor de la institución, vienen trabajando conceptos como la toma de decisiones, innovación, trabajo en equipo, Liderazgo y temas más específicos del área empresarial.

En este sentido, el Intendente Municipal José Luis Salomón, junto al Secretario de Desarrollo Local Vladimir Wuiovich, el Subsecretario de Desarrollo Local Tomás Chaime y el Director de Juventudes, Bernabé Ruviera, estuvieron visitando la escuela e interiorizándose de los resultados del programa que es financiado desde el Municipio.

Aprender a emprender es un programa que se lleva adelante en mas de 400 escuelas de todo el país y ayuda a formar a los jóvenes en las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos del mañana.

LA CONCEJAL 25 DE MAYO GISELA MÁS VISITÓ EL MUNICIPIO DE SALADILLO POR LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y POR EL PROGRAMA PIRUSA

Días pasados, la edil de la vecina localidad de 25 de Mayo estuvo en Saladillo a raíz de un proyecto que presentó junto a pares de otros bloques políticos en el H.C.D. de su ciudad, declarando el beneplácito por la creación de la Universidad Nacional de Saladillo destacando la importancia que tiene para su localidad y la zona.

En este sentido se reunió con el Intendente José Luis Salomón, con el Secretario de Desarrollo Local Vladimir Wuiovich, con el Subsecretario de Cultura, Educación y Derechos Humanos Pablo Censi y con la Directora del CURS Romina Castillo.

Por otra parte también mantuvo una reunión con la Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental Mariela Incolla y con la Subdirectora de Gestión Ambiental Leonela González para interiorizarse acerca del programa PIRUSA.