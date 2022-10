Sábado 29/10 – Estadio: Adolfo Canteli.

Sub 11: La Lola vs Huracán – 12.45 hs.

Sub 13: Argentino vs. Deportivo – 14.30 hs.

Sub 15: Argentino vs. Apeadero – 16.00 hs.

Sub 17: Argentino vs. Huracán – 17.45 hs.

FEMENINO SUB 15

Apeadero vs. La Lola – 11.30 hs.