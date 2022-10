1983 – 30 de octubre – 2022

«EL 30 DE OCTUBRE 1983 SIGNFICA EL TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA SOBRE LA DICTADURA, DE LA VIDA SOBRE LA MUERTE. ESE DIA TODOS LOS ARGENTINOS DEMOCRATICOS ESTUVIMOS CONTENTOS. UN POCO MAS LO ESTUVIMOS LOS RADICALES PORQUE ALFONSIN Y ARMENDARIZ FUERON ELEGIDOS PRESIDENTE Y GOBERNADOR DE BS. AS RESPECTIVAMENTE. EL COMPROMISO ACTUAL ES SEGUIR DEFENDIENDO LA DEMOCRACIA Y LA VIDA» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«Nuestra Patria tiene fechas fundantes que constituyen verdaderos hitos y mojones en su aún joven historia. El 25 de Mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816 son dos fechas emblemáticas en la primera de ellas dábamos el primer grito de libertad y manifestábamos nuestro deseos de ser libres e Independientes. En la segunda declarábamos nuestra Independencia. Sobrevinieron después muchas otras fechas que reflejaron momentos importantes para nuestra Patria. Pero hay una que año tras año cobrar un alto valor histórico y es el 30 de Octubre de 1983. En 1912 el Congreso de la Nación sanciona la Ley 8871 que estableció el sufragio masculino universal, secreto y obligatorio. El primer Presidente Argentino elegido por el voto secreto fue el Dr. Hipólito Yrigoyen en 1916 inaugurándose la Democracia en la Argentina. Yrigoyen fue sucedido democráticamente en 1922 por su correligionario el Dr. Marcelo T. de Alvear (1991-1928), en 1928 fue elegido nuevamente el Dr. Hipólito Yrigoyen por el 61,46% de los votos del pueblo. El 6 de septiembre de 1930 un Golpe de Estado Cívico-Militar derroca a un gobierno que supo gobernar para el conjunto de la Nación poniendo el acento en los sectores más postergados de la sociedad. Desde ese día se sucedieron en la vida institucional del país cinco golpes más (1943, 1955,1962, 1966 y 1976) con los sumarian 6(seis) en total. La última dictadura cívico-militar que se inició el 24 de marzo de 1976, fue la más cruel y sangrienta de todas. Las consecuencias políticas, sociales y económicas de esta dictadura forman ya parte de varias páginas de la historia negra de nuestro país. La violación sistemática desde el Estado de los Derechos Humanos por parte de la dictadura-cívico militar está debidamente documentada en el «Nunca Más» informe final de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Alguna vez he leído una frase que siempre recuerdo tal vez de algún grafiti que dice: «Si me dieran a elegir entre la libertad y el pan, prefiero la libertad para luchar por el pan». Ningún pueblo del mundo se queda de brazos cruzados ante las dictaduras, ante las autocracias, quiere ser soberano de su propio destino,quiere la libertad para luchar por el trabajo, por la educación, por la salud, por la justicia y por todos los derechos que hacen la condición humana. El pueblo argentino lucho siempre por recuperar la Democracia y sus derechos conculcados. Fueron muchos los hombres y mujeres que lucharon y luchamos en pos de ese objetivo. Muchos también ofrendaron su vida y quedaron en el camino para poder posibilitar el reingreso a la vida de las futuras generaciones, los radicales tuvimos nuestros mártires y héroes. Los tuvo el pueblo argentino. Fue el esfuerzo del pueblo argentino en su conjunto que nos trajo nuevamente a la Democracia. Uno de los dictadores, el Gral. Leopoldo Galtieri, en un agravio más a la Democracia y al pueblo había dicho: «Las urnas están bien guardadas». Pero tuvieron que convocar a elecciones. Fue la lucha del pueblo la que logro que hubiera nuevamente elecciones en argentina. Todos los argentinos luchamos por recuperar la Democracia. Pero hubo un hombre que desde su juventud luchó para que fuera el pueblo y no un pequeño círculo de poder el que determinara el rumbo de la nación con una profunda vocación emancipadora. Que antes del 24 de marzo de 1976(porque también hubo violación de los derechos humanos por las parapoliciales y las Tres AAA durante el gobierno Constitucional 1973-76) e inmediatamente después en el intento de salvar vidas presentaba habeas corpus cuando muchos no se animaban a hacerlo, y al mismo tiempo denunciaba la acción de los grupos guerrilleros. Que denunció la entrega económica del país, la corrupción y la inmoralidad. Que luchó denodadamente por la recuperación de las instituciones. Que cuando se logró que se convocarán a elecciones recorrió la geografía del país con un discurso claro, motivador y cautivador y de una gran precisión conceptual (hasta ahora no superada por ninguno de los posteriores candidatos presidenciales de nuestro país en las sucesivas elecciones que se realizaron),ese mensaje selló una alianza tácita entre el candidato y pueblo que lo empezaba a aplaudir cuando al finalizar cada una de sus intervenciones repetía como un rezo laico hacia donde debíamos marchar :» … a constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino …»,era la parte sustantiva del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Ese hombre era el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín que encarnó el liderazgo político y moral del país. El pueblo argentino le reconoció su mérito en la lucha contra la dictadura y también por los valores y convicción democrática de toda su vida al Dr. Raúl Alfonsín. El 30 de octubre de 1983 cuando se abrieron las urnas el pueblo de la Nación lo eligió Presidente con el 51,75% de los votos. Ese día el pueblo argentino envió un mensaje al concierto de las naciones del mundo: es la Democracia la que debe regir los destinos del pueblo una no una dictadura. El 30 de octubre del 1983 significó el triunfo de la Democracia sobre la Dictadura, el triunfo de la Vida sobre la Muerte, el triunfo de la Esperanza sobre la Desesperanza. Ese día los argentinos estuvimos contentos, exultantes, alegres… y los radicales un poco porque uno de los nuestros: Raúl Alfonsín fue elegido Presidente de la Nación y para los saladillenses la satisfacción aumentaba un poco más porque nuestro convecino el Dr. Alejandro Armendáriz era electo Gobernador de la provincia de Bs. As por el 51,98% de los votos. La Democracia fue tantas veces violada, tantas veces mancillada y ese día la recuperamos. La Democracia Recuperada cumple hoy en nuestro país 39 años. Hemos escuchado con frecuencia desde hace años la frase: «lo que la democracia no ha podido resolver en tantos años»(en el 2020 se decía en 37 años, en el 2021 de se decía 38 años y desde ahora se dirá 39 años). Creo que demos reformular la frase y decir: «todavía los argentinos no pudimos resolver tales y tales problemas de nuestro país». Joaquín Estefanía (Periodista Español) se preguntó: Democracia: ¿alguien tiene algo mejor? Y se respondió: No hay vacunas que nos salven ni sistema mejor en el horizonte que defender. Es cierto que algunas democracias se deslizan hacia el autoritarismo y hacia populismos de izquierda o de derecha. Los profesores de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en el libro que publicaron bajo el título de : Cómo mueren las democracias, tratan de mantener la alerta de que cualquier democracia, sin importar el andamiaje por el cual esté soportada, puede caer en el abismo con gobiernos autoritarios. No me quiero equivocar pero creo que desde el 30 de octubre de 1983 los argentinos mayoritariamente hemos entendido de que la Democracia es en valor a defender siempre. En este 30 aniversario del día en que mediante el voto recuperamos la Democracia tendríamos los argentinos que empezar a echar las bases para entre todos y en el marco de la pluralidad ideológica que existe en nuestra sociedad, como en todas, encontrar comunes denominadores que nos permitan fijar políticas de Estado que conlleven a resolver nuestros problemas más acuciantes que tenemos. Y obviamente delinear políticas de crecimiento y desarrollo. La Democracia la reconquistamos para siempre, depende de nosotros tenerla para siempre. Debemos defender el voto como se defiende la vida. Que así sea.» Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex -Presidente del Comité de la Prov. de Bs As de la UCR, Saladillo 30 de Octubre de 2022.NOTA: Las caricaturas representan una recreación de cuando votaron el Dr. Raúl Alfonsín,el Dr. Alejandro Armendáriz y yo que por entonces tenía 28 años y fue electo Concejal en las elecciones del 30 octubre de 1983.