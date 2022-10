CAMPEONES TORNEO OFICIAL DIVISIONES INFERIORES AÑO 2022

El pasado sábado se disputaron las finales de los torneos oficiales de Divisiones Inferiores organizado por Liga de Fútbol de Saladillo.El intendente municipal, Ing, José Luis Salomón estuvo presente en el estadio del Club Argentino en el último encuentro de la jornada donde se disputaba la final de la categoría sub 17. Salomón estuvo acompañado por el Subsecretario de Deportes, Nicolás Tosca y del director de juventudes, Bernabé Ruviera.Para destacar que todo se disputó en un lindo ambiente de fútbol, donde los protagonistas fueron los jóvenes.

CAMPEONES Y SUB CAMPEONES DE CADA CATEGORIA:

Sub 11CAMPEON: HURACANSUBCAMPEON: LA LOLA

Sub 13CAMPEON: ARGENTINOSUBCAMPEON: DEPORTIVO ALVEAR

Sub 15CAMPEON: ARGENTINOSUBCAMPEON: APEADERO

Sub 17CAMPEON: HURACANSUBCAMPEON: ARGENTINO

Femenino sub 15CAMPEON: LA LOLASUBCAMPEON: APEADERO