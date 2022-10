Ajedrez: Aarón Tenaglia Bicudo campeón en Junín»

El pasado domingo se disputó la 8va fecha del prix del centro de la provincia de Buenos Aires. Saladillo se hizo presente en el certamen y logró cosechar muy buenos resultados, el más destacado sin dudas, fue el del joven Aarón que con puntaje perfecto (7 puntos sobre 7 jugados) se corono campeón de la categoría sub 12.

Los resultados de la delegación Saladillense fueron los siguientes:

Sub 8:Fernández Lucio. 9° puesto. 4 puntos

Sub 12: Aarón Tenaglia Bicudo. 1er puesto. 7 puntosValentino Incolla. 11° puesto. 4 puntos Ciro Spano. 15° puesto. 4 puntos

Sub 15:Adelqui La Regina. 7° puesto. 5 puntos

Sub 18:Leandro Casella. 5° puesto. 4.5 puntosHomero Córdoba. 7° puesto. 4.5 puntosBruno Molfino Ferro. 11° puesto. 4 puntos Libres:Luján Nelson. 2° puesto. 6 puntosFerruccio Zanovello. 5° puesto. 5.5 puntosMauro Pérez. 31° puesto. 4 puntos Pasamanni Oscar. 75° puesto. 2 puntos