A PARTIR DE LA INVITACIÓN DE LINDENBERG, RECIBIMOS A UNA PERIODISTA Y SOMELIER ALEMANA

Se trata de MAREIKE HASENBECK, actual sub campeona alemana del Torneo Nacional de Somelie de Cerveza y sub campeona mundial del Torneo internacional de Somelie de cerveza, quien vino a visitar nuestro país y formó parte del primer Espiche en nuestra ciudad en la Cervecería Lindenberg.

La periodista y su pareja fueron recibidos por el Intendente José Luis Salomón, el Secretario de Desarrollo Local, Vladimir Wuiovich, el Jefe de Gabinete, Ezequiel Tarabú y el subsecretario de Desarrollo, Tomás Chaime por parte de la Municipalidad y Eber Andriuolo en representación de la Cervecería Lindenberg.

Durante la recepción en el palacio se discutieron diversos temas referentes a nuestra región en general y nuestra ciudad en particular, entre los que se les contó una parte de la historia de nuestra ciudad.

¡Es una gran alegría recibir este tipo de visitas en nuestra ciudad, sobre todo, a partir del desarrollo de la industria cervecera artesanal en nuestra ciudad!