Personal de Clínica Saladillo manifiesta que espera respuestas ante irregularidades que viven

El personal de Clínica Saladillo informa a la comunidad, que dada la situación que estamos atravesando en esta institución hemos decidido hacerlo público a través de los medios de comunicación.

Como es de público conocimiento, en enero del corriente año nos vimos obligados a realizar retención de tareas luego de haber sido notificados todo el personal del cierre de la clínica por los anteriores directores; en ese entonces con la intervención del gremio sanidad, un grupo inversor se hizo cargo de la compra de la clínica garantizando la fuente laboral de todos los empleados, respetando el sueldo según la escala salarial vigente, categoría y lugar de trabajo, con la incorporación de personal por sectores según necesidad y con el compromiso del pago de la totalidad de la deuda de cada empleado generada en la gestión anterior. Por tal motivo el 25 de mayo en el club social de esta localidad se firmó un acta acuerdo entre compradores y representantes gremiales con la presencia de autoridades locales (intendente, directores del hospital, representantes de PAMI, etc.), medios locales y el personal de clínica. Desde ese momento hasta hoy los trabajadores estamos esperando respuestas a la regularización de situaciones no resueltas: el pago total de la deuda (ya que fue saldada a una parte del personal), la mejora de las condiciones laborales respetando el lugar de trabajo, salarios actualizados en tiempo y forma teniendo en cuenta las diferencias salariales adeudadas desde que se hicieron cargo de la institución, recibo de sueldos al día, el otorgamiento de vacaciones adeudadas, incorporación de recurso humano según cada sector, etc. Necesitamos respuestas a las irregularidades que vivimos diariamente, que generan malestar e incertidumbre e impactan en la calidad de atención que se merece la comunidad al ser atendidos.