GRATIS Y ON LINE / WWW.CINECONVECINOS.COM

La Fundación Cine con Vecinos y el seleccionador oficial Hayrabet Alacahan anunciaron las películas elegidas para participar en la Sección Competencia y en la Sección Muestra (No Competitiva) del 19no. Festival Latinoamericano de Cine con Vecinos que se difundirá gratis desde el sábado 12 y hasta el sábado 19 de noviembre de 2022, a través de su sitio web: www.cineconvecinos.com

Los cineastas Julio Midú y Fabio Junco anticiparon la programación de largometrajes de ficción de ambas secciones oficiales. Además, anunciaron una versión exclusivamente virtual para la edición 2022. Los organizadores informaron que -a una semana de que se inicie el evento- no han logrado percibir parcial o totalmente los apoyos económicos gestionados ante los ámbitos gubernamentales. Junco y Midú lamentaron no poder afrontar el financiamiento necesario para garantizar -con una razonable anticipación- el traslado y alojamiento de cineastas e invitados hacia la ciudad bonaerense de Saladillo, lo que siempre ha sido un éxito en cada una de las ediciones consecutivas desde 2004 y hasta el inicio de la pandemia global. No obstante, señalaron que sí cuentan con el apoyo del Ministerio de las Culturas del Neuquén para garantizar la parte presencial en esa provincia, que incluirá, además de las proyecciones, la realización de talleres de formación y producción audiovisual de cine con vecinos en esa provincia.

PROGRAMACIÓN ON LINE

En la Sección COMPETENCIA, el Jurado Honorífico está integrado por los reconocidos cineastas: Mónica Lairana, Matías Musa y Araquen Rodríguez. El seleccionador oficial Hayrabet Alacahan fue el responsable del visionado de casi cincuenta largometrajes participantes y definió las películas para competir por las tradicionales estatuillas que premiarán a la Mejor Producción, Mejor Guión, Mejor Película, la Distinción Argentores y el Premio Revelación de la Cineteca Vida. Además, seis películas fueron seleccionadas para la Sección MUESTRA, de carácter no competitivo.

SECCIÓN COMPETENCIA

DESPUÉS DE LOS BESOS, de Javier de Silvio y Claudio Grillo / (75 min)

EL COiMISIONADO, de Mateo Crenovich / (100 min)

KILL WILLY, de Gastón Hache Almada / (86 min)

LOS ALEGRES, de Marco Rossi / (70 min)

PROYECTO HIGUERA, de Martín Bastida / (82 min)

VILLA LILA, de Jordán Medeot / (132 min)

SECCIÓN MUESTRA (NO COMPETITIVA)

BROCHERO, UN AMIGO DE DIOS, de Pedro Peñalba / (92 min)

COSME COM, de Patricia Pallero / (46 min)

EL MUNDO SECRETO DE ÁGATA, de Mario Savanco / (49 min)

MÁS ALLÁ DEL CAMINO, de Ángel Damián Nardone / (74 min)

$0 PESO CERO, de Pablo Carlassare / (94 min)

PUEBLO CHICO, de Alejo Di Paola / (94 min)

La Fundación Cine con Vecinos destacó que habilitará el acceso gratuito y sin restricciones a todas las películas seleccionadas, las que estarán disponibles desde las 21 horas del sábado 12 hasta la medianoche del sábado 19 de noviembre, a través de la plataforma oficial del festival (www.cineconvecinos.com) y que también podrán ser visionadas directamente desde el Canal Youtube CINE CON VECINOS

HACIA LOS 20 AÑOS DE UN RECONOCIDO FESTIVAL

Midú y Junco manifestaron su agradecimiento por la masiva inscripción de películas pero lamentaron verse obligados a cancelar las invitaciones y actividades especiales proyectadas. Sin embargo, señalaron que desde el Consejo de Administración de la Fundación Cine con Vecinos, se está debatiendo y trabajando para que esta situación extrema no vuelva a repetirse en 2023, cuando se cumplirán 20 años de este reconocido festival. Por último, destacaron el interés de varias administraciones provinciales del norte, centro y sur del país, para diversificar con sentido federal la próxima edición que coincidirá con los 20 AÑOS ININTERRUMPIDOS del Festival Latinoamericano de Cine con Vecinos.