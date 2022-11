Preocupación y gestiones ante la falta de insumos

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Saladillo les informa que se está trabajando por la falta de materia prima e insumos en las industrias locales como también en el desabastecimiento de ciertos productos en los comercios.

El día viernes 11 de noviembre del corriente año se llevó a cabo una reunión con cámaras del noroeste de la provincia de Bs. As., junto con el Sr. Silvio Zurdolo, perteneciente a ADIBA (Asociación de la Industria de la provincia de Bs. As.) y representantes de FEBA (Federación Económica de la provincia de Bs. As.). En la misma se estableció que cada Cámara se compromete a elevar una nota a ADIBA para solicitar una reunión con el Ministro de Economía de la Nación con el objetivo de plantear personalmente la problemática generalizada en el faltante de materia prima y sus respectivas consecuencias.