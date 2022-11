Hoy nos dejó Olga Guillermina Gaddi de Armendáriz

HOY NOS DEJO OLGA GUILLERMINA GADDI DE ARMENDARIZ: QEPD

«OLGA FUE LA MUJER QUE ACOMPAÑÓ EN SUS LUCHAS HUMANAS, PROFESIONALES Y CÍVICAS AL DR. ALEJANDRO «TITAN» ARMENDARIZ, NUESTRO QUERIDO EX – GOBERNADOR (1983-1987). UNA MUJER QUE CON EL ACOMPAÑAMIENTO A SU ESPOSO HIZO SU APORTE AL RADICALISMO Y LA DEMOCRACIA ARGENTINA.» CARLOS ANTONIO GOROSITO

«Cuando alguien a quién hemos tratado y por la que hemos tenido afectó parte hacia el descanso Eterno, hace que sintamos una sensación de gran tristeza. Hoy ha sido llamada junto a Dios Nuestro Señor Olga Guillermina Gaddi de, quién en vida fuera la esposa de nuestro querido ex – Gobernador Dr. Alejandro Armendáriz. La última vez que conversé detenidamente con ella fue en el año 2018 en su departamento de la ciudad de Bs.As. En aquella oportunidad quise rendirle un tributo por su aporte al radicalismo y a la Democracia acompañando a ese incansable luchador que fue Alejandro Armendáriz. Hoy en el día de su partida física a la Eternidad transcribo textualmente a modo de un nuevo homenaje lo que escribí sobre ella luego de nuestro cálido encuentro.

«Es el lunes 26 de marzo del corriente año son pasada las 13hs, estoy en Barrio Capitalino de Palermo a unos pocos minutos de otro barrio emblemático de la capital del país: «La Recoleta», tomo mi celular y llamo al teléfono fijo de su departamento. » A partir qué hora la puedo ir a visitar» pregunto y del otro lado una voz femenina que he escuchado muchas veces desde mi juventud en Saladillo me responde: «Podes venir ya si podes». Confirmo en «en media hora estoy». Ubico el auto en el estacionamiento subterráneo de la Plaza Intendente Alvear, comúnmente conocida como Plaza Francia. Me dirijo a la calle Quintana al 500 (al lado de La Biela), llamo al portero y subo al piso donde está ubicado su departamento. Toco timbre me abre la puerta mi anfitriona me recibe con un «Hola como estas? Qué bien se te ve?» Agradezco pero inmediatamente digo: «A usted se la muy bien, siempre bella, bellísima, y elegante pareciera que no pasaran los años para Ud.». Me dice «Muchas Gracias sos muy amable» y vuelvo agregar: «no es un cumplido, simplemente quiero reflejar la realidad». La mujer que me recibe el 11 de agosto próximo cumplirá 90 años de vida. Nació un día como ese pero de 1928 en Saladillo y se llama Olga Guillermina Gaddi, simplemente Olga para muchos de nosotros y fue la esposa del Dr. Alejandro «Titán» Armendáriz, quién fuera el primer Gobernador de la Democracia Recuperada 1983-1987. Ella sabe que tomo generalmente té y entonces me prepara uno para mí y un café para ella. «Que andas haciendo?» me pregunta y le contesto que al margen de visitarla quiero que me cuente algunas cosas de su vida. Y enseguida comienza una charla distendida. Me cuenta que nació en la Avenida Mariano Acosta (Barrio La 31) en una casona en cuyos fondos había una curtiembre propiedad de su padre. Sus padres eran Nazario Gaddi y Ana Dadone. Me relata su paso por la Escuela Primaria n° 18, Gral. José de San Martín de Saladillo y recuerda con mucho cariño a una de sus maestras María del Patrocinio Pérez de Bianco. Que le gustaba leer poseías y desde la Escuela le hacía leer alguna para las Fiestas Cívicas, recuerda particularmente cuando leyó una en la Plaza Principal sobre San Martín. La Escuela Secundaria la hizo en el Instituto Teodora Sánchez de Atucha de la ciudad de Lobos pertenecientes a las hermanas del Niño Jesús. Viajaba todos los domingo en tren hacia la ciudad de Lobos para concurrir a la Escuela, lo hacía con su amiga Elsa Martínez quien más adelante en el tiempo sería la esposa del Sr. Carlos Oscar Latasa, se recibió de maestra pero no ejerció la profesión de docente, fue finalmente ama de casa y acompaño a quién sería su esposo en la profesión y en la actividad política. No me podía faltar esta pregunta: Donde lo conoció a Titán?» Me dice: » en Saladillo obvio si los dos éramos de allí», le aclaro » quise decir cuando se pusieron de novio?» Entonces me cuenta que a Belisaria Rivera de Thompson(la Madre de Pity Thompson de Etchegoyen) le gustaba organizar fiestas, y en una oportunidad en uno de los Teatros de Saladillo organizo una presentación donde la jovencita Olga Gaddi representaba a «La Cenicienta» ese día en el público estaba presenciando el espectáculo un joven llamado Alejandro Armendáriz ,nuestro «Titán». Dice Olga sonriendo: «Titán me vio y le guste, luego nos pusimos de novio». Me comenta que durante el noviazgo y mientras «Titán» estaba estudiando le escribía muchísimo y, dice que escribía muy bien, además de las cartas de amor refiere Olga que escribía Cuartetas muy divertidas. Todavía atesora todas sus cartas va a su habitación y vuelve con las cartas las cuales me muestra y están perfectamente ordenadas. Me cuenta que siempre «Titán» procuraba verla estuviese donde estuviese, un verano ella había ido a pasar unos días a la casa de unos familiares suyos a la ciudad de Junín y se quedaba el fin de semana, Titán se apareció a visitarla y luego se desato una gran lluvia por los caminos intransitables de aquella época no podía regresar a Saladillo. Los padres de Titán no sabían que él había viajado a Junín para ver a Olga de manera que se transformó en una Odisea poder comunicarse con Saladillo para informarles del imprevisto. Dije que Olga es una mujer hermosa, bella y seguramente durante su juventud ha sido una mujer admirada por los jóvenes de su época, además de Titán obviamente. Le pregunte si alguna vez la habían elegido Reina en algún concurso de Belleza. Me dice «porque me preguntas?» le digo no le voy a reiterar «por lo de su belleza» sino porque una vez vi en el consultorio de «Titán» y sobre sobre su escritorio un recorte de diario con una foto suya con la leyenda» la joven saladillense Olga Gaddi fue elegida» Reina de la Belleza»» entonces me comenta que un periódico local de la época había organizado un concurso de Belleza y la Reina se elegía por votación ,habiendo ella resultado electa Reina. Le digo «Olga no hay preguntas indiscretas en todo caso las respuestas son las indiscretas siguiendo un pensamiento de Oscar Wilde por eso le pregunto algo: Titán era celoso?» Vuelve a sonreír, sonrió muchas veces durante nuestro encuentro y me comenta que cuando se casaron se fueron Córdoba y un día mientras estaban desayunando un hombre que estaba en la confitería del Hotel la miraba, «Titán» advierte la circunstancia y en forma jocosa dice » Recién me caso y ya me quieren sacar a mi señora». Le pido que me cuente como era «Titán»»:» El mejor hombre que he conocido en este mundo» puedo percibir de sus palabras el cariño que siente por él cuando lo recuerda y agregaba era muy inteligente, un hombre incansable, muy trabajador en su profesión y en la política. Le gustaba mucho el café ‘y se divertian mucho en los bailes de disfraces fundamentalmente para los Carnavales. Me nuestra las fotos de sus viajes con «Titán» por el país y por el mundo y otras cuando Alejandro Armendáriz fue Gobernador. De su matrimonio con Titán nacieron tres hijos: Ana María, Alejandro y Alejandro Pablo Miguel (Alejandrito). Hay un momento triste en la charla y es cuando recuerda a su hijo Alejandro fallecido casi de niño. Alejandro había ido junto con otros chicos hasta Saladillo Norte en Bicicleta y cae de la misma recibiendo un fuerte golpe en la cabeza, cuando llega a su casa lo ve «Titán» pero no sobrevive. Alejandro era un chico muy querible y muy popular entre los chicos de su época, lo sé no solo por el relato de su madre sino de terceros sé que era muy inquieto y era un activo animador de las reuniones donde asistía. La»Ñata» Vázquez legendaria militante radical me conto que cuando «Titán» tenía reuniones en el Comité él se trepaba a los techos del mismo. Olga lo recuerda con afecto de madre y me dice que para sus cumpleaños le pedía dinero a «Titán «para comprarle collares y que alguno de ellos los guarda con mucho cariño todavía. Alejandro falleció en 1966 por entonces «Titán» era Diputado Provincial. También me habla con mucho cariño de Ana María y Alejandrito que entre los dos le han dado siete (7 nietos) y por parte de Ana María 5 bisnietos. No quiero caer en la frase común aquella que dice: «Detrás de un Gran Hombre hay una Gran Mujer». Más allá de esa frase debo decir que Olga Gaddi desempeño un papel importante en la vida de Alejandro «Titán «Armendáriz, y no solo desde el punto de vista afectivo, sino como su compañera de vida en general. Acompañándolo como médico y en la actividad política. Yo puedo dar testimonio de que lo ha acompañado en muchos viajes en su intensa actividad política, y muchísimas veces le conducía el automóvil desde Saladillo a Capital y desde Capital a Saladillo y a otros lugares de la provincia. Durante mi época de estudiante secundario generalmente los miércoles yo los acompañaba en sus viajes a Bs.As .Olga también desarrolló una intensa actividad como colaboradora del Hogar de Ancianos de Saladillo de cuya Comisión Directiva fue muchos años su Presidenta. Olga tuvo oportunidad de conocer muchas personalidades de la política y me destaca particularmente a Raúl Alfonsín a quién además de gran político lo define como una gran persona. También tiene palabras de elogio para el matrimonio que conformaban el Dr. Conrado Storani y María Julia Zabala(los padres de Federico Storani) con ambos además de hablar de política con Titán compartían reuniones familiares me dice Olga:» Julia cocinaba muy bien y Conrado tocaba maravillosamente el piano». También tiene buenos recuerdos del Dr. Aldo Ferrer, economista, que fuera presidente del banco Pcia. durante la Gobernación «Titán». Como sabemos Alejandro Armendáriz tuvo un accidente al caer de una escalera que lo tuvo convaleciente hasta el 7 de agosto del año 2005 oportunidad en que murió y Olga lo acompañó activamente hasta el último día. Desde entonces Olga vive en Buenos Aires y periódicamente vuelve a nuestra ciudad. Generalmente la suelo ver durante los actos eleccionarios o durante alguna actividad partidaria. Su rutina en Buenos Aires es leer el Diario La Nación y El País de España. Se reúne casi diariamente a tomar el café con sus amigas Zulema «Sully» Ibarbia, Emita De Santibañes, María Elena Demaría, Susy Demaría, Marta Armendáriz y María E. Armendáriz. También va mucho al cine con sus amigas. Olga además de ser una mujer

personalidad que la distingue en los grupos que se mueve. Esta nota quiere tener el significado de un pequeño tributo, de un pequeño homenaje a la mujer que acompañó en sus luchas como ser humano, en sus luchas como profesional, en sus luchas cívicas a uno de los hombres más trascendentes que ha tenido la historia de Saladillo».

Querida Olga: Descansa en Paz en la Gloria del Padre Todopoderoso» Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal ( 1991-2015), » El Goro» Saladillo 20 de Noviembre de 2022.