VISITA AL JARDÍN DE INFANTES 901 “MARIA CABALLERO S. DE SANCHEZ”

“ENTREGUE VENTILADORES QUE ERA UNA NECESIDAD DEL JARDÍN. DESDE LA SOCIEDAD PODEMOS AYUDAR A RESOLVER MUCHAS DE LAS NECESIDADES QUE TIENEN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. NUESTRO COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN DEBE SER PERMANENTE” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Cuando concluí mi último mandato como Intendente Municipal en diciembre de 2015 me propuse visitar en el término de 10 años a contar de esa fecha, todos los establecimientos educativos de Saladillo. Algo que ya había realizado como mandatario comunal y también en mi rol de Concejal (1983-1987) y Diputado Provincial (1987-1991). Repito una vez más que a mi criterio el futuro del país se juega en las aulas. Y que si bien la responsabilidad casi excluyente de sostener a la educación es del Estado en sus distintos niveles conforme sus incumbencias, también lo es de la sociedad en su conjunto. Los ciudadanos conforme a las posibilidades de cada uno podemos contribuir a que todos los establecimientos educativos tengan lo que necesitan. En mi caso las colaboraciones se materializan con donaciones personales en la medida que me sea posible, con solicitudes de colaboración a los representantes del pueblo (que no siempre se concretan) y tratando de persuadir a amigos y convecinos que se sumen a colaborar con las instituciones educativas. Con frecuencia solemos decir: “¿Qué sociedad, qué mundo le dejaremos a nuestros hijos? Jaime Semprún un escritor y ensayista francés de origen español (1947-2010) planteaba este interrogante “¿A qué niños dejaremos el mundo?” y como también hemos sostenido el futuro de la humanidad está siempre en los niños y también en nosotros. Los niños que debemos dejarle a la humanidad deben ser niños que estén educados en los valores de la solidaridad y la justicia. Que logren internalizar que el hombre debe ser amigo del hombre y no lobo del hombre. Por eso la escuela en sus distintos niveles juega un rol fundamental. Además de lo que indique el currículo de estudios, se deben contar con espacios amigables para los educandos de todas las edades. En cada visita que hago a un establecimiento educativo le preguntó a sus directivos cuáles son sus necesidades. Siempre hago la advertencia que algunos problemas y necesidades lo pueden y deben resolver únicamente el Estado en su distintos niveles o en su defecto una gran movida colaborativa de carácter comunitario, pero siempre hay algunas necesidades que se pueden resolver sumando colaboraciones personales y de amigos, siempre hay pequeñas colaboraciones que están al alcance de muchas personas. El día 14 de junio realicé una visita al Jardín de Infantes 901 de nuestra ciudad, los directivos del establecimiento me plantearon la necesidad de contar con ventiladores para todas las aulas para el momento de que comenzara la temporada de calor. Se necesitaban en total 13 ventiladores. Pude aportarles 6(seis) ventiladores y la Cooperadora los 7(siete) restantes. El Jardín ya tiene una necesidad menos que resolver. El día 20 de octubre realice una nueva visita al Jardín donde fui recibido por su Directora María José Ezeiza y la Secretaria Lorena Serrani con quienes observamos los ventiladores ya colocados y efectuamos una recorrida por las instalaciones del establecimiento la oportunidad también fue propicia para pasar revista a las siempre renovadas necesidades del Jardín. Debo decir además que encontré un personal directivo y docente comprometido con el establecimiento y la educación de los niños. Hay una frase atribuida a Séneca (Lucio Anneo Séneca –año 4 antes de Cristo- año 65 después de Cristo) que dice: “Mientras vivamos, mientras estemos entre seres humanos, cultivemos nuestra humanidad”. En ello el sistema educativo tiene un rol fundamental, casi excluyente. La educación preescolar es el eslabón inicial de la educación. Empezando desde ahí, debemos comprometernos con la educación, ella nos ayudará a cultivar nuestra humanidad”.

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 22 de Noviembre de 2022.