Información importante sobre señalización de espacios reservados

La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Saladillo, informan a toda la comunidad la importancia de respetar la normativa vial respecto a las zonas de restricción de estacionamiento para entrada y salida de vehículos (garajes), rampas, ochavas, zonas demarcadas para personas con movilidad reducida y zonas de carga y descarga.

Del mismo modo, recordamos que los frentistas solo pueden demarcar en color amarillo vial la zona de garaje de cada domicilio (si así lo desea), no pudiendo superar los 3 metros de rebaje del cordón. En ningún caso particular se autoriza a pintar la calle, salvo la excepcionalidad de casos de discapacidad autorizados. Por su parte, los comercios y depósitos que cuenten con entrada vehicular para carga y descarga no podrán superar los 4 metros de rebaje de cordón.

En caso de personas con discapacidad que deseen solicitar espacio reservado para estacionamiento en su domicilio, deberán enviar una solicitud a través de mesa de entradas, adjuntando CUD. La autoridad de aplicación determinará su autorización, analizando la necesidad de la misma.

En todos los casos, desde el Estado Municipal se intenta que el espacio público sea un lugar de convivencia, sin privilegios, justo y ordenado, con posibilidad de accesibilidad para todas las personas.

