Cumplió 91 años Nélida  Toscanini de King (28-11-22)

«NÉLIDA FUE MI MAESTRA DE PRIMER GRADO EN LA ESCUELA N°18.ADEMAS DE ENSEÑARME A LEER Y ESCRIBIR. ME BRINDÓ UN AFECTO CASI MATERNAL, ME ENSEÑÓ LO IMPORTANTE QUE ES LA EDUCACIÓN PARA EL PAÍS. DURANTE MI PASO POR LA FUNCIÓN PÚBLICA E INTENTADO PONER EN PRÁCTICA LO QUE ELLA ME ENSEÑO» CARLOS ANTONIO GOROSITO

«Ayer Nélida Toscanini de King cumplió 91 años de vida, ya que nació en la ciudad autónoma de Bs As el 28 de noviembre de 1931.Llegó a Saladillo en 1951 por unos meses para ejercer la docencia, pero se quedó para siempre en nuestra ciudad. Cuando cumplió en el 2021 sus 90 años de vida lo festejó junto a sus afectos. Tuve el privilegio de estar entre sus invitados. Al cumplir ayer sus 91 años me volvió a invitar. Me siento honrado por tal distinción. El año pasado escribí sobre ella. Fue mi maestra de primer grado en la escuela n° 18 Gral. José de San Martín y también lo fue de alguno de mis hermanos. Hoy simplemente quiero agradecerle por todo lo que ha significado en mi vida: me enseñó a leer y escribir y me brindó un afecto casi maternal. Pero me dejo una de las más grandes enseñanzas que un maestro le puede dejar a su alumno: Valorar la importancia de la educación siempre. Que un país no tiene destino sin educación. Y en consecuencia la CAUSA DE LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL y EDUCACIÓN PÚBLICA EN PARTICULAR es una causa que no pienso abandonar mientras me dure la vida. Durante mi paso por la función pública trate de dar testimonio de ello. Ahora desde el llano lo hago con acciones mucho más modestas, pero entiendo igualmente importante. NÉLIDA HA SIDO UNA GRAN MAESTRA, UNA GRAN EDUCADORA, lo sigue siendo, porque toda vez que hablo con ella siempre obtengo una enseñanza. Señorita NÉLIDA le estaré eternamente agradecido por sus ENSEÑANZAS.»

Carlos Antonio Gorosito- Su ex – alumno que la quiere MUCHO

Saladillo, 29 de Noviembre de 2022.