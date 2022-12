SOBRE LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALADILLO.

“EN TEORÍA TENDRÍAMOS TIEMPO HASTA EL 28 DE FEBRERO PARA QUE DIPUTADOS DÉ MEDIA SANCIÓN A LA LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD DE SALADILLO. CASO CONTRARIO HABRÍA QUE EMPEZAR DE NUEVO EL PROCESO. PERO NI EL INFORTUNIO NI EL QUIETISMO PODRÁN IMPEDIR SU CREACION” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Las frustradas sesiones de ayer de la Cámara de Diputados de la Nación, dio la sensación de que la Cámara Baja se había convertido en un virtual circo romano por las peleas entre oficialistas y opositores. En la sesión de la Cámara de Diputados del 17 de Noviembre nombró sus cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura. Ellos fueron los Diputados: Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade del Frente de Todos, Álvaro González del Pro y Roxana Reyes del Radicalismo. El Consejo de la Magistratura está conformado además de su presidente (Rosatti), por cuatro magistrados, cuatro abogados, ocho legisladores (cuatro senadores y cuatro diputados), dos académicos y un miembro del Poder Ejecutivo. La Corte Suprema de la Nación había aceptado la designación de los mencionados legisladores ante el Consejo de Magistratura. Cuatro días después el Juez federal Martín Cormick a través de un fallo cuestiona la designación de la Diputada Reyes (UCR), porque consideró que no representaba a la verdadera segunda minoría parlamentaria de la Cámara. A su vez Cecilia Moreau apeló el fallo porque no respectaba la autonomía de la Cámara. Recordemos que en el Senado el Frente de Todos dividió artificialmente a Bloque con el objetivo de aumentar su representación en el Consejo de la Magistratura desplazando al Senador Luis Juez. En consecuencia el Senado en sesión conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, avaló el decreto parlamentario 86/22, dado a conocer el martes 15 de noviembre por la Vicepresidente de la Nación y titular del Senado Dra. Cristina Fernández de Kirchner, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate (Frente de Todos) y al radical Eduardo Vischi. Volviendo a la designación de los Diputados ante el Consejo de la Magistratura, la Presidente de la Cámara Cecilia Moreau decidió dejar sin efecto la designación de los Diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade del Frente de Todos, Álvaro González del Pro y Roxana Reyes del Radicalismo, alegando que tomo la decisión en virtud del fallo del día lunes del Juez federal Martín Cormick, que había objetado la designación de la Diputada Reyes ante el Consejo de la Magistratura. Se desato por lo tanto un conflicto político de proporciones, que hizo que fracasara la sesión donde se debían elegir las autoridades de la Cámara Baja para el próximo periodo legislativo y también la sesión donde debían tratarse varios temas entre ellos la creación de nuevas Universidades Nacionales. Lo que lamentablemente ocurrió ayer en la Cámara de Diputados excede largamente a la intervención de la dirigencia local o regional, salvo que esta dirigencia (Intendentes, Legisladores etc.),tuvieran la envergadura política de poder incidir en los temas de índole nacionales como los que están dominado el accionar del Congreso particularmente en estos días . En la sesión de ayer jueves entre otros temas debía tratarse la creación de las siguientes Universidades Nacionales: 2131-D-2022 DE LEY –ORDEN DEL DIA 204: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL DELTA, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y zona de influencia en la provincia de Bs.As, en este caso hay dictamen de mayoría (aprobación) y uno de minoría (rechazo). 2138-D-2021 DE LEY.ORDEN DEL DIA 205: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALADILLO, en la Provincia de Bs.As. También hay dictamen de mayoría (aprobación) y de minoría (rechazo). 2198-D-2022- 2236-D-2022 DE LEY. ORDEN DEL DIA 206: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR, que tendrá su sede el partido del mismo nombre en la Prov. de Bs.As., dictamen de mayoría (aprobación) y minoría (rechazo). 2363-D-2021 DE LEY.ORDEN DEL DIA 571 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA CUENCA DEL SALADO, con sede en Cañuelas. Dictamen de Mayoría (aprobación) y de minoría (rechazo). 2781-D-2021 DE LEY.ORDEN DEL DIA: 574: UNIVERSIDAD NACIONAL MADRES DE PLAZA DE MAYO, en la ciudad Autónoma de Bs. As tiene dictamen de mayoría (aprobación) y minoría (rechazo). 1242-D-2022 DE LEY.ORDEN DEL DIA 572 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EZEIZA, Provincia de Bs.As. Dictamen de mayoría (aprobación) y dictamen minoría (rechazo). 5223-D-2022- 5560-2022 DE LEY. ORDEN DEL DIA 573 -UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO TERCERO, sede en el Departamento de Rio Tercero. Dictamen de mayoría (aprobación) y de minoría (rechazo). 5277-D-2022 DE LEY.ORDEN DEL DIA 575: CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JUAN LAURENTINO ORTIZ, con sede central en la ciudad Paraná, provincia de Entre Ríos, también con dictamen mayoría (aprobación) y minoría (rechazo). Ante el fracaso de la sesión del día 1 de Diciembre quedaron en suspenso la creación de las mencionadas Universidades Nacionales. Al existir dos dictámenes implica que hay legisladores que están de acuerdo con la creación de las mismas y otros que no están de acuerdo. También hay otras expresiones de la sociedad, incluso del mundo académico que plantean reparos sobre la creación de las mencionadas casas de altos estudios. Siempre hay gente que tiene ideas distintas. Pasó oportunamente en Saladillo cuando hace más de dos décadas di nacimiento al CURS (Centro Universitario Regional Saladillo), se opusieron los sectores políticos que formaban parte de la oposición en el Concejo Deliberante, la oposición no representada en el Concejo Deliberante, la oposición en general, parte del periodismo y del empresariado local y fue un dolor de parto convencer a algunos correligionarios que hoy se rasgan las vestiduras como defensores y propulsores de la creación de la Universidad de Saladillo. El Proyecto de Ley 2138-D-2021 de creación de la UNIVERSIDAD DE SALADILLO del Diputado Emiliano Yacabotti (UCR-Evolución) que tomó como antecedente el CURS (Centro Universitario Regional Saladillo) y que fuera anunciado públicamente en nuestra ciudad por el Intendente José Luis Salomón y la Diputada Alejandra Lorden es de trascendental importancia para nuestra ciudad y la región. Significa acercar la educación universitaria a los educandos de la zona, nada más y nada menos. Espero que las fuerzas políticas a nivel nacional lleguen un acuerdo político no solo para que se puedan designar las autoridades de la Cámara de Diputados (en la actualidad no hay acefalia porque continúan las mismas hasta la designación definitiva de las mismas autoridades u otras nuevas) sino para que la Cámara sesione y se puedan tratar los proyectos trascendentes que quedan pendientes. En cuanto al Proyecto de creación de la Universidad de Saladillo del Diputado Yacobitti, al haber sido presentado en el año 2021, tiene vigencia por dos periodos parlamentarios (serían los del 2021 y del 2022) y al tener dictamen de Comisión teóricamente puede tratarse en cualquier sesión antes del 28 de febrero de 2023, digo teóricamente porque debemos recordar que las sesiones ordinarias se realizan entre el 1 de marzo y 30 de noviembre de cada año. Después las sesiones extraordinarias las convoca el Presidente. Sabemos de la complejidad de las sociedades, de las relaciones humanas y por ende de la política. La serie dinamarquesa “Borgen” da cuenta de ello. Si no se diera media sanción a la ley de creación de la Universidad de Saladillo, habría que empezar el proceso nuevamente. Es decir se deberá reproducir el proyecto de ley de Yacobitti o presentar uno nuevo y estaríamos hablando del periodo legislativo 2023 y 2024. Ya no sabremos que podría pasar. Puede ser que tengamos en el Parlamento Nacional mayoría de legisladores que crean necesario la creación de nuevas Universidades o que sean mayoría los crean que con las Universidades que tenemos ya es suficiente. No lo sabemos. Como tampoco sabemos hoy con exactitud cuáles serán los legisladores que actualmente puedan levantar la mano para la creación de la Universidad de Saladillo. Lo cierto es que días atrás no hubo sesión de la Cámara de Diputados y nadie pudo votar. La dirigencia local con que ostente representación popular deberá tomar contacto con los dirigentes nacionales de sus respectivos sectores para lograr el apoyo suficiente para lograr la media sanción de la ley. Me parece que habrá que suprimir las sesiones de fotos baladíes, la proliferación de regalos suntuarios (cosas reiteradamente criticadas durante mis gestiones de gobierno) y abocarse con intensidad a que se concreten los proyectos trascendentes como este. El 24 de Octubre dije públicamente: “SE DEBE HACER UN TRABAJO DE ALTA INTENSIDAD POLÍTICA PARA QUE EL PROYECTO DEL DIPUTADO YACOBITTI, QUE CREA LA UNIVERSIDAD DE SALADILLO, SE CONVIERTA EN LEY”. Hoy la tarea imperiosa es que tenga media sanción de la Cámara de Diputados. Quiero recordar una frase del gran escritor Albert Camus: “En el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. El medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me parecía que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta.”(El Verano 1954). Debemos decir no importa lo duro que el mundo empuje contra los saladillenses, porque dentro de nosotros hay algo mejor empujando de vuelta. Lograremos entonces la creación de la Universidad de Saladillo. Solamente un gran infortunio podrá impedirlo o nuestro propio quietismo e inmovilidad. Pero estoy convencido que ni lo uno ni lo otro podrá impedir la creación de la Universidad de Saladillo”.

Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015)- Saladillo 2 de Diciembre de 2022.