VISITA AL TALLER DE CERÁMICA DE ALEJANDRA FUILLERAT

“ALEJANDRA Y SUS ALUMNAS DESDE UN HORNO CONVIERTEN EN REALIDAD LAS PROFECÍAS DE LA MENTE” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Emili Sempere, que nació en 1941 en Cocentain una localidad y municipio del norte de Alicante de la comunidad Valencia ha dicho «La alfarería es la cerámica popular, la más corriente, la que se hacía en los pueblos para uso popular. Después vino la cerámica, todo aquello que es decorado, con carácter suntuario, artístico». Sempere ha dedicado sesenta años a la investigación y difusión de la cerámica, al tiempo que ha defendido la profesión de la Ceramología desde la perspectiva científica. Pero en el mundo, en nuestro país y nuestro Saladillo hay quienes le apasionan el arte de la cerámica y no solamente como un hobby sino para expresar ideas y transmitir el sentido de la belleza a través por medio de obras de arte. El artista termina transmitiendo magia a través de su arte, que lleva horas de trabajo, el trabajo siempre está precedido por la inspiración. Deborah Needleman en el The New York Time ha escrito: “La cerámica y la alfarería, aquel arte de convertir la tierra en arcilla o barro y de transformar sus propiedades con el fuego, fueron de los primeros inventos del ser humano. A lo largo de la historia, algunas técnicas y estilos han sido especialmente codiciados, como la alfarería raku japonesa, la cerámica turca-otomana de Íznik, la artesanía persa en barro, la cerámica mayólica italiana, la neerlandesa de Delft y la alfarería precolombina. El secreto de la fabricación de la porcelana china, cuya búsqueda involucró espionaje, ingeniería inversa, encarcelaciones y alquimia, fue durante siglos un santo grial que buscaban los otomanos, coreanos, japoneses y europeos”. No necesitamos trasladarnos a otras latitudes o indagar en mucha bibliografía para disfrutar el arte de la cerámica. En Saladillo hay quienes se dedican a este maravilloso arte. A Alejandra Fuillerat no solamente le apasiona la pintura sino desarrollar el arte de la cerámica. Cuando hace 6 años aproximadamente dejó la docencia para acogerse a los beneficios de la jubilación, comenzó a dedicarse de lleno a cultivar este arte en nuestra ciudad. Ello la llevó capacitarse para perfeccionar y pulir técnicas. Paralelamente con la capacitación generó en su casa un espacio para el Taller de Cerámica, el taller se fue llenando progresivamente de alumnas de Alejandra. El miércoles 23 de noviembre realice una visita al Taller de Cerámica de Alejandra Fuillerat en el momento en que yo fui había un grupo de alumnas trabajando. Pude observar la dedicación y el entusiasmo para crear obras de arte para sí mismas, para regalar, por el solo hecho de crear, de hacer arte. Alejandra me acompañó en la recorrida por su taller y me efectuaba una explicación sobre cada una de sus obras cuando me detenía a observarlas. Expresó su alegría por ver el crecimiento de su Taller de Cerámica lo que sintetizó de esta manera: “De a poco el taller, se fue llenando de gente que compartía conmigo las ganas de crear cosas lindas, de pasar lindos momentos, donde se desencadenan risas, pero, a veces se mastican frustraciones en los diferentes momentos de aprendizaje. Aquí ellas encuentran el conocimiento para la construcción de piezas, a través de diferentes técnicas de modelado, inclusive el torno alfarero.” Siendo Intendente Municipal de nuestra ciudad trate desde el Gobierno Local apoyar a todas las expresiones del arte. Sigo teniendo esa misma vocación, entre otras, por ello de tanto en tanto visito a nuestros artistas y procuro aunque sea modestamente difundir lo que hacen. Entiendo que también es una manera de apoyarlos. Haciendo al mismo tiempo una exhortación para que incluyamos en nuestra lista de regalos las obras de los artistas locales. Ha dicho Marilyn Lizárraga: «El arte es una revelación y la cerámica es una profecía de la mente hecha realidad en el horno». Que todas las profecías de Alejandra y sus alumnas se conviertan en realidad.”

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 5 de Diciembre de 2022.