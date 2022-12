SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA FIRMA DE ADHESION AL PROGRAMA PROVINCIAL»PUENTES»

«QUIERO INTERPRETAR QUE SOLO ESTAMOS ASISTIENDO A UNA POSTERGACIÓN DE LA FIRMA DEL PROGRAMA, CASO CONTRARIO ES UN ACTO LISO Y LLANO DE DISCRIMINACIÓN,UNA GROSERA DISCRIMINACIÓN,UN GOLPE DEBAJO DEL CINTURON» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«La Municipalidad de Saladillo en las últimas horas del día de ayer ha dado a conocer un comunicado que dice textualmente: «LA MUNICIPALIDAD DE SALADILLO INFORMA: Por decisión de autoridades del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se ha suspendido el acto por la firma de adhesión al Programa Provincial «Puentes». La causa de la suspensión por dichas Autoridades, se debe al fallo judicial emitido hacia la Vicepresidenta de nuestro País, esta tarde.»En el mismo comunicado aparece una foto del Jefe de Asesores del Gobernador Kiciloff (Carlos Bianco), su nombre y el del Intendente Salomón y sobre dicho nombres la leyenda «SUSPENDIDO». Por la publicación referida se trata dela firma de adhesión por parte del Municipio al Programa Provincial «Puentes», que es un programa de integración Territorial Universitaria del Gobierno bonaerense. La firma de adhesión al programa iba a tener lugar en el día de la fecha a las 9,30 hs en la sede del CURS( Centro Universitario Regional de Saladillo).Según había informado por medio de la prensa local: PUENTES es una iniciativa del Consejo Provincial de Coordinación Universitaria a cargo de Juan Brardinelli y tiene como objetivo fomentar la educación universitaria en toda la provincia de Buenos Aires a través de la apertura de carreras orientadas a cubrir las necesidades de desarrollo científico y productivo de cada territorio. De acuerdo al manifestado por funcionario del Intendente Salomón el convenio implicado el otorgamiento de 15 millones de pesos para la ampliación del CURS y 27 millones de pesos para el inicio de u n carrea Universitaria en Programación de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Algo de verdadera importancia para el CURS cuya creación impulse y efectivice hace más de dos décadas con la oposición de propios y extraños y fundamentalmente con la oposición política de entonces hacia mi gestión comunal de gobierno. Me ha costado entender el comunicado que se ha difundido por los medios de comunicación. Pero quiero entender que se trata de una suspensión momentánea del acto y que se pospone la firma del convenio para otro momento. Aunque al mimo tiempo me parece de poca consistencia el argumento que un funcionario provincial no pueda concurrir al acto de firma del convenio en virtud de fallo del TOF n°2 (Tribunal Oral en lo Criminal Federal) por el cual se condena en la causa Vialidad a la Sra. Vicepresidente de la Republica. A excepción de que su rol sea muy relevante en la defensa de la Vicepresidente. Espero que el convenio de referencia se firme en los días subsiguientes. Con relación la cancelación de la vista del Jefe de Asesores del Gobernador Carlos Bianco a priori puede existir dos hipótesis:1) Que no se haya explicado con precisión y claridad la suspensión del al visita de Bianco a Saladillo y 2) Que porque haya existido una fallo adverso a la Vice-Presidenta en esta instancia judicial y el gobierno provincial haya decidido discriminar a los gobiernos locales de signo político distinto. No quiero creer en la segunda hipótesis estaríamos asistiendo una hecho de suma gravedad. Que la sociedad no puede tolerar los recursos que manejan los gobernantes o hemos manejado como en mi caso, no son de los gobernantes, son dela sociedad. Hasta el presente el gobierno Municipal local ha sido asistido con recursos por Gobierno de la Pcia para distintas obras: Casa de la Provincial, Ampliación de CAPS Dr. Asencio Ibarbia, Edificio para Oficinas Municipales etc. Si se suspende definitivamente a la firma del «PROGRAMA «PUENTES» estaremos lesionando seriamente el proceso de convivencia democrática e incurriendo en un grosero acto de discriminación hacia el Gobierno Local. Con respecto a la falta de quórum para el tratamiento de la creación de nuevas Universidades remito a la nota que escribí días atrás y que ha sido publicada por algunos medios locales. Obviamente desconozco la agenda del Señor Jefe de Asesores del Gobernador Axel KIcillof y la relevancia de sus compromisos como funcionario y lo que el prioriza. Quiero inclinar a suponer que se trata solo de una postergación en el día de la firma del convenio de adhesión al Programa «Puentes», caso contrario es un acto liso y llano de discriminación, que merece el repudio y rechazo de todos. Pero al mismo tiempo exige la reacción urgente de las autoridades (Intendente, Legisladores Provinciales, Concejales Oficialistas y opositores) quienes deben pedir una audiencia con el Gobernador, el Jefe de Gabinete, la Ministro de Gobierno y obviamente el Jefe de Asesores Carlos Bianco para revertir la situación. Por ahora quiero quedarme con la interpretación más benigna de la situación: que la firma de adhesión al Programa de Programa «Puentes» ha sido postergada. Caso contrario debo interpretar que ha sido un golpe bajo «el cinturón». Ahora se verá quienes defiende los intereses de Saladillo.»

Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal ( 1991-2015),Saladillo 7 de Diciembre de 2022.