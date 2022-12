10 DE DICIEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

“LLEVAMOS 39 AÑOS DE DEMOCRACIA Y DEBEMOS DECIR QUE EN EL FUTURO NINGUN ARGENTINO CONOCERÁ EN CARNE PROPIA LO QUE ES UNA DICTADURA. LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS DEL PAIS LO DEBEMOS RESOLVER SIEMPRE EN DEMOCRACIA”CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Quienes hayan nacido en 1983 ya han cumplido o cumplirán 39 años de vida. Ellos tienen el hermoso privilegio de haber vivido siempre en Democracia y no haber experimentado nunca en carne propia lo que significa una Dictadura. La primera ruptura del orden institucional después de las primeras elecciones con voto secreto, obligatorio y universal masculino celebradas en 1916 tuvo lugar el 6 septiembre de 1930 derrocaron al Presidente Radical Dr. Hipólito Yrigoyen. Luego se sucederían cinco (5) golpes cívicos-militares más (1943, 1995, 1962,1966 y 1976) totalizando seis (6). El más cruento y sanguinario de todos fue sin duda alguna el ocurrido el 24 de marzo de 1976 que no solamente destruyo la economía del país y la llevó a niveles extremos de endeudamiento externo, suprimió las libertades públicas, deterioró a niveles extremos la educación y salud pública, cerceno la libertad de expresión, y atacó a todas las expresiones culturales, vedó la actividad política y gremial etc, sino que además desde el Estado produjo la más sistemática violación de violación de los derechos y llevó a la muerte a cientos de jóvenes a en una guerra desigual contra una potencial imperial invocando una causa argentina justa como lo es la de Malvinas, la guerra contra el Imperio Británico y sus aliados fue iniciada ya en los estertores de la dictadura. Ningún pueblo en la faz de la tierra soporta para siempre una dictadura. El pueblo argentino la resistió y la combatió. Muchos de nuestros compatriotas ofrendaron su vida en la lucha por recuperar la Democracia, otros fueron desparecidos y muchos de los que lograron sobrevivir soportaron el martirio de la tortura y distinto tipos de vejaciones. Hubieron dirigentes políticos, empresariales, sindicales, lideres religiosos y periodistas entre otros que fueron cómplices de dictadura por acción o por omisión, que a su inicio tuvo de lo apoyo de sectores de la civilidad. Pero también hubo quienes inmediatamente se dispusieron a luchar por la pronta recuperación de la Democracia, quienes fueron militantes de la vida y por la vida. Entre ellos se destacó el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín militante político y demócrata de raza, valiente e infatigable defensor de los derechos humados y luchador incasable por los derechos sociales de los argentinos. Nunca dejo de recorrer el país con su mensaje esperanzador. Finalmente el pueblo le arranco a la dictadura la Democracia y el pueblo pudo votar nuevamente, pudimos votar. Después de 7 años de dictadura votamos el 30 de octubre de 1983.Ese día el Dr. Raúl Alfonsín que supo sintetizar las aspiraciones del conjunto del pueblo, se convirtió en el Primer Presidente de la Democracia Recuperada y nuestro convecino el Dr. Alejandro “Titán” Armendáriz en el primer Gobernador bonaerense de la Democracia Recuperada, quien había acompañado activamente Alfonsín en la gesta de la recuperación de la Democracia. El Dr. Alfonsín eligió el 10 de diciembre de 1983 para asumir la Primera Magistratura del país. Ese día se celebraba el 35 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.Alfonsín dijo ese día entre otras cosas: “… Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia – toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales -, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor; porque, como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.” En año 2008 a los 25 años de la fecha emblemática de 1983 el Dr. Raúl Alfonsín escribió: “Democracia es vigencia de la libertad y los derechos pero también existencia de igualdad de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza, los beneficios y las cargas sociales: tenemos libertad pero nos falta la igualdad.” Hoy celebramos 39 años de Democracia. Y ciertamente no hemos podido resolver muchos de los problemas que tenemos como país e incluso algunos se han agravado. Algunos dirán hoy con la Democracia no hay Trabajo para todos, con la Democracia no hay Educación y Salud de Calidad, pero sin Democracia un pueblo pierde su dignidad, termina de rodillas ante el autoritarismo y termina finalmente sin salud, sin educación y sin comida. Acaso una Dictadura o un Gobierno autocrático a van resolver nuestros problemas? Acaso debemos renunciar a nuestras libertades para que algún grupo de iluminados los resuelva? Somos los argentinos los que debemos llegar a puntos de coincidencias básicos para resolver los problemas más acuciantes del país, del trabajo colectivo dependen las soluciones de los problemas de nuestro país, de nuestro esfuerzo e imaginación y de la voluntad expresa de poner el interés general sobre el particular o de sectores. De todos nosotros depende de que NUNCA MAS nuestra Argentina tenga una DICTADURA. A 39 años de aquel día histórico día en el que Dr. Alfonsín juro como primer Presidente de la de la Democracia Recuperada debemos renovar nuestro compromiso de que la DEMOCRACIA será nuestro sistema de gobierno para siempre. Y al mismo tiempo recordar lo que nos enseñaba el propio Raúl Alfonsín: “Democracia es vigencia de la libertad y los derechos, pero también la existencia de igualdad de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza”.

Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015)- Ex Presidente del Comité de la Prov. de Buenos Aires del UCR (2005-2007), Saladillo 10 de diciembre de 2022.