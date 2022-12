El JUEVES 15 se realizará el cierre de las actividades de la Escuela de Fútbol Infantil del Club Atlético Argentino.

La misma tendrá lugar a partir de las 17.45 Hs en el Estadio Adolfo Canteli, y contará además con la presencia del “Vasco” Julio Jorge Olarticoechea.

La escuelita, de la que participan más de 60 chicos de entre 5 y 9 años, está a cargo de los profesores Marcelo Aguirre, Alexis Santomingo y Matías Ñajarí y tiene como objetivo acompañar a los niños en la introducción a la práctica deportiva del fútbol y además de pensar la misma como un medio para la formación integral de los pequeños, en un espacio y clima de compañerismo, respeto, cooperación y amistad.

En este sentido, desde el Club resaltan la importancia de estos espacios de inclusión y de educación, destacando que desde ahí se aporta al mejoramiento de la sociedad y el deporte, en especial el fútbol.

Las actividades de cierre se desarrollarán previo a la jornada de divisiones inferiores que en instancias de cuartos de finales incluirá los siguientes encuentros:

19.00 Hs – Categoría Sub 13: Argentino A – Argentino B

20.30 Hs – Categoría Sub 17: Argentino – Oro verde

22.00 Hs – Categoría Sub 15 (Femenino) – Cazón – Jacobo Urso