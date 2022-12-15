Agradecimiento

LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N° 501 “HELEN KELLER” AGRADECE A LA EMPRESA “REFRESCOS DEL CENTRO” POR LA DONACION RECIBIDA DE BEBIDA ENERGIZANTE SPORTADE PARA LOS ATLETAS QUE CUMPLIAN LA ULTIMA ETAPA DEL PROYECTO “KM SOLIDARIOS” EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO. GESTOS COMO ESTE NOS PERMITEN SEGUIR APOSTANDO A LA SOLIDARIDAD.
TAMBIEN SALUDAMOS Y AGRADECEMOS A LA SRA CLELIA QUE TODOS LOS AÑOS EN EL MARCO DE ESTE PROYECTO HACE SU DONACION PARA NUESTRA INSTITUCION, MAS QUE AGRADECIDOS CON SU APORTE. VALORAMOS MUCHO CADA DONACION DESINTERESADA PARA CON NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA.