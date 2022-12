100  Años del Club Jacobo Urso (1922-2022)

«VISTA A LA CANCHA DE PALETA A PALETA Y DONACIÓN DE MATERIAL PARA LA PRÁCTICA DEL MENCIONADO DEPORTE. URSO ES SEMILLERO DE JÓVENES PELOTARIS, QUE CONTRIBUYEN A MANTENER VIVO ESTE JUEGO EN NUESTRA CIUDAD» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

» El Club Jacobo Urso es otra de las entidades centenarias de nuestra ciudad, el pasado 8 de noviembre cumplió sus cien años de vida, dado que fue fundado ese mismo día del año 1922.Durante mi paso por la gestión pública fueron numerosas las ayudas que desde el Estado Municipal le brindamos a la entidad. Se construyó el moderno estadio de básquet con plateas y tribunas, lo que posibilitó que el Club Ciudad pudiera realizar prácticas y competencias de básquet dejando como legado a la comunidad basquetbolistas de gran trascendencia, uno de ellos con proyección internacional como Marcos Delía. El Club Ciudad hizo también su aporte significativo a este proyecto. Desde el Municipio le cedimos a Jacobo Urso un predio para la construcción del estadio de fútbol, concesión que le ha sido renovada con la misma finalidad por la actual administración municipal. Y se ayudó además durante mis gestiones a poner en valor la cancha de pelota a paleta. El trinquete del Club Jacobo Urso, fue inaugurado en 1958(funcionando desde mucho antes como cancha abierta), la pelota a paleta es uno de los deportes representativos del reciente centenario del club. Un nutrido grupo de pelotaris, locales y de los vecinos municipios de 25 de Mayo, Roque Pérez, Gral. Alvear, Rauch y otros, mantienen vivo este deporte típico de nuestro suelo, popular en el interior y en las grandes urbes. Saladillo cuenta, además, con una Escuela Municipal de Pelota a Paleta, semillero de jóvenes pelotaris que mantienen vivo este juego. Por el trinquete de Urso desfilan más de medio centenar de pelotaris, siendo una cancha activa en cuanto a torneos federados y no federados, exhibiciones y demás. Apoyar este deporte es mantener vivos los valores de la camaradería, destreza deportiva y lealtad competitiva. Una de las canchas más representativas del centro de la provincia, que trabaja para hacer realidad su proyecto de readecuación de la infraestructura, para poder dotar a la misma de los servicios de una cancha moderna. Este deporte que reconoce su origen en la pelota vasca, invención se le atribuye unánimemente en la Argentina a Gabriel Martirén, el Sardina, un inmigrante de origen vasco francés, radicado inicialmente en Burzaco, donde instaló un tambo lechero y dio origen a la pelota paleta en 1905, para mudarse luego a Diego de Alvear, provincia de Santa Fe. Lo cierto es que debemos como comunidad a Jacobo Urso que mantenga a través de un entusiasta grupo de colaboradores y practicantes el deporte de pelota a paleta. Jacobo Urso como la mayoría de las entidades de su naturaleza se han brindado a la comunidad. Hoy en el caso específico de Jacobo Urso debo recordar que el Club estuvo a disposición de los partidos políticos saladillenses durante el gobierno de la última dictadura para que pudiéramos realizar diversos actos de naturaleza política. Un gesto de la entidad que yo valoro particularmente. Con motivo de los 100 años del Club , ahora desde el llano he querido hacer una contribución a la pelota a paleta por lo tanto he realizado una donación de un set de 12 unidades de pelota paleta frontón Rebop, una Paleta Guastavino G -2.0 Fiberglass y una Paleta Guastavino Evolution Fiberglass. Fui recibido por Juan Bielli y Mario Buezas de la Subcomisión de Pelota a Paleta Ezequiel Schamberger instructor de la Escuelita, Néstor Tenaglia pelotari y colaborador. Lucio Franca y Estanislao Mantero jugadores de la Escuelita. Y los jugadores de pelota a paleta: Guillermo Urbano y Joaquín Claramunt. Jacobo Urso es una de nuestras importantes instituciones, ya con 100 años de vida institucional con grandes logros, pero también con altibajos. Tiene un gran desafío por delante seguir creciendo, pero fundamentalmente poder contar a la mayor brevedad posible con un adecuado estadio de fútbol y seguir potenciando sus actuales disciplinas deportivas y generando otras nuevas. Es decir cumplir con el propósito de quienes los fundaron. Desde la comunidad acompañaremos en la medidas de nuestras posibilidades.»

Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 16 de Diciembre de 2002.