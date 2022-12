Debido al anuncio efectuado por el Gobierno Nacional de bono para el sector privado, las entidades N.E.N.B y REMPSAL,  la cual esta Cámara forma parte de ambas, han emitido un comunicado expresando la disconformidad por lo que implica para las PYMES

Preocupación de la FNENB por el bono dispuesto por el Gobierno Nacional.

En relación al pago de un bono de fin de año para los trabajadores del sector privado

decretado por el Gobierno Nacional, desde la Federación del Nucleamiento Empresarial

del Noroeste Bonaerense (FNENB) expresamos que:

Teniendo en consideración las bajas en las ventas registradas por los comercios en los

últimos meses causa de la falta de mercaderías y el déficit de stock por la escasez de

insumos para su fabricación, y además considerando las variaciones técnicas por

mantenimiento de las plantas industriales, el sector privado se vería dificultado en la

compensación de las exigencia, las cuales consideramos arbitrarias.

Por causa de estos aspectos coyunturales de la economía nacional, se suman el pago del

sueldo de mes de diciembre, aguinaldo y vacaciones, por lo que afrontar el pago de un

bono pone en riesgo la rentabilidad de las empresas en general, pudiendo causar daños

irreparables.

Nos sentimos en la urgencia de manifestar nuestra preocupación fundamentada en la

pérdida del poder adquisitivo, que por sí misma no ampara la imposición de este tipo de

medidas, teniendo en cuenta la proximidad de las paritarias previstas para los primeros

meses del 2023.

Es por todo esto, que rechazamos la disposición del Gobierno Nacional

COMUNICADO DE PRENSA

La región empresarial del Salado (REMSAL), entidad que

nuclea una veintena de cámaras de comercios e

industrias situadas en otro tantos distritos de la Provincia

de Buenos Aires quiere expresar por este medio su TOTAL

RECHAZO a las Disposiciones Presidenciales mediante las

que se pretende obligar a los empresarios a pagar un plus

a sus empleados, que no está contemplado en ninguna

negociación paritaria.

Resulta evidente que en este contexto de inflación y

ventas a la baja, los pequeños empresarios no tenemos

posibilidades de trasladar a precios las variaciones

bruscas de todo tipo, normalmente el primer impacto

debe ser absorbido por nosotros. La serie de aumentos

que venimos absorviendo ya no nos dejan margen para

mas. También es notable, que el Estado se está arrogando

un derecho de disponer de recursos de terceros, sin estar

facultado para ello, estableciendo un procedimiento de

recupero parcial de muy poca efectividad dadas las altas

tasas inflacionarias vigentes.

NOS PREGUNTAMOS:

SI NO PODEMOS DETERMINAR EL PAGO A NUESTROS

EMPLEADOS….

SI DEBEMOS SUFRIR EL AUMENTO DE NUESTRA

CAPACIDAD OCIOSA POR LA ESCACEZ DE INSUMOS.

SI DEBEMOS DESTINAR MAS DEL 54% DE NUESTROS

INGRESOS A IMPUESTOS…

¿REALMENTE EL GOBIERNO QUIERE PYMES?

POR FAVOR, NO SIGAN COMPROMETIENDO

NUESTRO PATRIMONIO QUE ES TAMBIÉN EL DE

NUESTRAS FAMILIAS PRODUCTO DE

GENERACIONES DE TRABAJO.

MESA EJECUTIVA REMSAL

Carlos Cattorini

Presidente