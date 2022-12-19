Ganarores del sorteo de la Cooperadora del Hospital Posadas

19/12/2022 Sociedad

ASOCIACION COOPERADORA

HOSPITAL ZONAL GENERAL “Dr. POSADAS” SALADILLO

SORTEO FINAL:  Realizado el sábado 17 de diciembre de 2022

PRIMER PREMIO:   UNA ORDEN DE COMPRAS POR $ 1.400.000.-

Nº 5333 – ROBERTO JULIO GIANNONI – SARMIENTO  2568

SEGUNDO PREMIO:

UNA ORDEN DE COMPRAS VALOR $ 140.000.-

Nº  5333 – CRISTINA SOCIO – BOZAN 3469

TERCER OBSEQUIO:

UNA OREDEN DE COMPRAS VALOR  $ 80.000.-

Nº 2763 – MARIA CARMELA LUDUEÑA

CUARTO OBSEQUIO:

UNA OREDEN DE COMPRAS VALOR $ 40.000.-

Nº 6666 – SIN ADJ.

QUINTO: OBSEQUIO:

UNA OREDEN DE COMPRAS VALOR  $ 20.000.-

Nº 6978 – SILVINA REINALDI – ALMAFUERTE 2336

Artículos relacionados

Sociedad

Corte programado de energía

19/12/2022

La Cooperativa Eléctrica de Consumo y Otros Servicios de SALADILLO Ltda., informa a los usuarios del servicio de energía eléctrica, que debido a MANTENIMIENTOS EN  LÍNEAS DE MEDIA y BAJA TENSIÓN, el día MARTES 20 […]

Sociedad

Informe semanal de Covid-19 del

19/12/2022

INFORME SEMANAL CORONAVIRUS (COVID 19) Semana del 12/12 al 18/12 La Municipalidad de Saladillo informa: DATOS SEMANALES: ✔ RECUPERADOS: 78 ✔ POSITIVOS DE LA SEMANA: ✔ NEGATIVOS: 125 ✔ FALLECIDOS: 0 DATOS TOTALES: ✔ RECUPERADOS […]