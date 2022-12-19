Ganarores del sorteo de la Cooperadora del Hospital Posadas

ASOCIACION COOPERADORA
HOSPITAL ZONAL GENERAL “Dr. POSADAS” SALADILLO
SORTEO FINAL: Realizado el sábado 17 de diciembre de 2022
PRIMER PREMIO: UNA ORDEN DE COMPRAS POR $ 1.400.000.-
Nº 5333 – ROBERTO JULIO GIANNONI – SARMIENTO 2568
SEGUNDO PREMIO:
UNA ORDEN DE COMPRAS VALOR $ 140.000.-
Nº 5333 – CRISTINA SOCIO – BOZAN 3469
TERCER OBSEQUIO:
UNA OREDEN DE COMPRAS VALOR $ 80.000.-
Nº 2763 – MARIA CARMELA LUDUEÑA
CUARTO OBSEQUIO:
UNA OREDEN DE COMPRAS VALOR $ 40.000.-
Nº 6666 – SIN ADJ.
QUINTO: OBSEQUIO:
UNA OREDEN DE COMPRAS VALOR $ 20.000.-
Nº 6978 – SILVINA REINALDI – ALMAFUERTE 2336