¡Feliz noche buena! ¡Feliz navidad!

«YA SE DIJO DEVOLVER ODIO POR ODIO, MULTIPLICA EL ODIO, AÑADE UNA OSCURIDAD MÁS PROFUNDA A UNA NOCHE YA DESPROVISTA DE ESTRELLAS. QUE ESTA NAVIDAD NOS LLEVE A REFLEXIONAR SOBRE LO IMPORTANTE QUE ES VIVIR EN PAZ, LO IMPORTANTE QUE ES EL AMOR FRATERNO Y SOLIDARIO. DEBEMOS TRABAJAR PARA QUE LAS SOCIEDADES DEL MUNDO VIVAN EN PAZ Y EN JUSTICIA»CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«El 25 de Diciembre la comunidad cristiana celebra el nacimiento del Salvador, de Jesús el Nazareno, de Dios hecho Hombre en el Hijo de José y de María. Sin duda alguna es uno de los acontecimientos más trascendentes de la Historia de la Humanidad. Aun los que no creen en la Divinidad de Jesús lo consideran una de las figuras más gravitantes de la Historia Universal: Aquel que nos marca el camino de la Paz y la Convivencia entre los seres humanos. En los tiempos difíciles que nos toca vivir se vuelve obligatoria una mirada a su figura y fundamentalmente a sus enseñanzas. Su doctrina era y es la del Amor Fraterno, la Predica de la Paz, cuando quisieron defenderlo con un arma Jesús dijo: «Guarda tu espada, porque el que a hierro mata a hierro muere.»(Mateo 26:52). Es verdaderamente un mensaje de Paz. También nos dijo siguiendo a San Mateo: «Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo.» (MATEO 22:39.) Nos estaba impulsando a practicar el Amor Fraterno. Se podría escribir un tratado acerca de las enseñanzas del Maestro de los Maestros. Seguramente casi todos, absolutamente todos levantaremos nuestras copas para brindar por la Paz y la Felicidad, no solamente en el ámbito de lo personal, sino en el mundo, y sin embargo que lejos estamos de tales metas. La Vida Diaria nos demuestra que estamos en un mundo difícil y complejo, y nosotros lo hacemos así. La vida diaria también nos demuestra que las relaciones interpersonales son difíciles y complejas y que los únicos responsables de que así sea somos nosotros mismos. Un predicador de la Paz y la No Violencia como Martín Luther King Jr. dijo:» «Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.» «Devolver odio por odio multiplica el odio, añade una oscuridad más profunda a una noche ya desprovista de estrellas…».Será momento que esta Navidad nos lleve a reflexionar lo importante que es vivir en Paz, lo importante que es el Amor Fraterno y Solidario. Que estas fiesta que suelen congregar a las familias para comer, beber y brindar que no sea solamente eso, que ese instante de levantar nuestras copas sea un momento único de reflexión, que nos lleve a pensar y luego en accionar para construir un Mundo Mejor, depende solo de nosotros. Que entre todos podamos contribuir a construir la Civilización del Amor como predicaba Paulo VI. Que esta fecha nos impulse a tomar actitudes personales y colectivas, que contribuyan a hacer de este mundo, un mundo mejor. ¡¡¡FELIZ NOCHEBUENA ¡!!! ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!» Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 24 de Diciembre de 2022.