183 años de la creación del partido de Saladillo

«LA CIUDAD DE SALADILLO FUE FUNDADA EL 31 DE JULIO DE 1863, PERO EL PARTIDO DE SALADILLO FUE CREADO EL 25 DE DICIEMBRE DE 1939, POR EL GOBERNADOR JUAN MANUEL DE ROSAS. HOY SALADILLO ES UN FARO LUMINOSO EN EL CRECIMIENTO DE LA PROVINCIA. VARIAS GENERACIONES HICIERON SU APORTE PARA SU DESARROLLO Y CRECIMIENTO. EL ESFUERZO DE TODOS NOS MARCA EL CAMINO DE UNA CIUDAD GRANDE Y DE UNA GRAN CIUDAD»CARLOS ANTONIO GOROSITO.



» El 25 de Diciembre es una fecha de alcance universal porque la comunidad cristiana celebra la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo y el mensaje de Fraternidad Ecuménica y de Amor de Jesús trasciende las ideologías y nos señalan el camino a seguir para la concreción de un Mundo Mejor. Pero para Saladillo esta fecha es particularmente importante porque el 25 de diciembre de 1839 el Gobernador de Bs. As Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rozas y López de Osornio (Juan Manuel de Rosas) mediante decreto creaba el partido de Saladillo y junto con nuestro partido creaba ese mismo día dos partidos hermanos el de Las Flores y el de Tapalqué. Pasarían 24 años más hasta que el 31 de julio de 1863 el Gobernador Mariano Saavedra junto a su Ministro de Gobierno Mariano Acosta fundaron nuestra ciudad. Por lo tanto el 25 de diciembre y el 31 de julio son dos fechas emblemáticas en la rica historia de nuestro Saladillo. Hace 183 años Juan Manuel de Rozas ponía el mojón inicial de los que hoy es nuestra Patria Chica: una ciudad Pujante y Progresista. Saladillo es un faro luminoso en el crecimiento de la provincia. No quedan dudas en propios y extraños que Saladillo es una de las ciudades que más ha progresado en el territorio bonaerense, constituyéndose en un referente político, económico y cultural insoslayable de la región. Ya lo he manifestado otras veces: » Este Saladillo del que nos sentimos orgullosos y que cada día más personas quieren adoptarla como su Patria Chica, es producto del esfuerzo de varias generaciones, que visualizaron este lugar para vivir y para dejarlo como legado a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Saladillo no se hizo en un día, se fue haciendo en años y se sigue haciendo, siempre estaremos caminando hacia la ciudad «Ideal», la que tendremos que seguir moldeando con los avances de la tecnología y dotarla siempre del condimento humano para que sea una ciudad de hermanos, hermanados en un mismo ideal. Todos lo que habitaron y habitan Saladillo, han hecho, hemos hecho nuestra contribución y lo seguirán haciendo para pasar luego el testigo a las generaciones venideras.» La voluntad soberana y mayoritaria de mis conciudadanos me concedieron el más alto honor cívico que he tenido en mi vida: gobernar el Partido de Saladillo desde el 10 de diciembre de 1991 al 10 de diciembre de 2015. Desde los días iniciales de mi gestión comencé a hablar del «Saladillo del 2020» era una convocatoria al futuro, a convertir en realidad nuestros sueños y a soñar nuevos sueños todos los días. Siempre pensé y sigo pensando que hay que poner «la vara» bien alta para que nos motive a esforzarnos para lograr nuestros objetivos. Los objetivos de una ciudad son múltiples tienen que ver con el crecimiento y desarrollo económico de la misma, con que los servicios que se presten lleguen a todos los sectores en niveles de calidad, que la salud que presten los efectores públicos y privados sean de calidad y eficientes, acercar la justicia a los justiciables propendiendo la descentralización de misma, que todos sus habitantes puedan acceder a buenos niveles de educación acercando la educación a los educandos, la cultura potenciándose en todos sus expresiones, lo mismo que el deporte etc, etc. Saladillo está llamado a ser una Ciudad Grande y una Gran Ciudad de nosotros depende impregnar de valores humanos ese desarrollo y ese crecimiento. Hay que seguir luchando todos los días para Saladillo siga mejorando. Ya el 2022 está terminado y comienza en unos días el 2023, ahora hay que mirar hacia el futuro e ir dando pasos hacia el 2050 que puede significar el 2063 cuando arribemos a los 200 años de vida como ciudad, ya que el Bicentenario de la creación del partido ocurrirá en el año 2039, también este es un año de referencia. Debemos marchar sin dudar hacia los dos Bicentenarios. Faltan apenas 17 años para el 2039 y 41 años para el 2063. Para una persona es mucho tiempo pero no para una comunidad. Es formular grandes proyectos e ir dando pequeños o grandes pasos todos los días para concretarlos. Este 25 de diciembre no solamente debemos celebrar la Festividad de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo y que se nos haga carne en nosotros el Gran Mensaje de Paz que nos legó a través de sus enseñanzas, hoy los saladillenses recordar que hace 183 años atrás se creaba el Partido de Saladillo, el lugar donde vivieron nuestros antepasados, vivimos nosotros y vivirán las futuras generaciones. Como he escrito en otras oportunidades: «Para mi esta fecha implica renovar mi compromiso, nuestro compromiso por el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Saladillo está llamado a un crecimiento sin fin. Quienes habitamos la ciudad, los que hemos nacido en ella y los que la adoptaron como su Patria Chica vamos a contribuir para que así sea. Lo lograremos porque tenemos eso que se llama SALADEILLEIDAD: esa energía vital que diariamente nos empuja a lograr más y mejores cosas para nuestro pueblo» Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015). Saladillo 25 de Diciembre de 2022.