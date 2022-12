Fútbol: Argentino y Huracán se repartieron los campeonatos de inferiores

Este Lunes 26 de Diciembre en el estadio Adolfo Canteli de Argentino, se definieron los torneos de inferiores organizados por la Liga de Fútbol de Saladillo, en primer turno en la final de la categoría Sub 11, Huracán B derrotó a La Lola por 2 a 0, a continuación la final de Sub 13 quedó en manos de los chicos de Argentino comandado por su técnico Federico Flores, quienes derrotaron en una reñida final a Huracán por 3 a 2. Más tarde llegó el turno de la categoría sub 17, donde Argentino y Unión Apeadero dieron un emotivo espectáculo de fútbol que finalizó en empate por 3 a 3. Abrió la cuenta Felipe Fuillerat a los 14 del primer tiempo, luego a los 17 Muscatello elevó las cifras para los locales y así finalizó el primer tiempo. En el complemento descontó Unión Apeadero, pero nuevamente Felipe Fuillerat luego de una corrida la tocó por arriba del arquero decretando el 3 a 1 que parecía definitivo, pero no fue así,los del Barrio Obrero fiel a su juego aguerrido luchó y descontó luego de un tiro libre exquisito de Aguilera que se clavó en el ángulo de Ciro Carbonari, sobre el final Giannoni se la llevó solo entre la defensa de Argentino remató, el arquero la devolvió y le quedó al diez de Apeadero que no tuvo más que empujarla para decretar el empate final obligando a la definición del campeonato mediante los disparos desde el punto penal.

El héroe de la jornada en la serie fue el arquero de Argentino Ciro Carbonari quien contuvo tres penales otorgando el campeonato sub17 al club Argentino.

Para finalizar la jornada de finales en la categoría sub 15, Huracán y Deportivo Alvear igualaron 1 a 1 en tiempo regular , donde los dirigidos por Agustín Sarracino se quedaron con la victoria al derrotar por medio de los disparos desde el punto penal a Deportivo por 5 a 4.

De esta manera los campeones fueron los siguientes:

Sub 11 Huracán B

Sub 13 Argentino

Sub 15 Huracán

Sub 17 Argentino

